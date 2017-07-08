«Шахтер» смазал концовку летних сборов

Вчера, 7 июля, дончане сыграли заключительный товарищеский матч накануне нового сезона.

Сбор в Германии «Шахтер» завершил контрольной встречей с бельгийским «Шарлеруа». В первом тайме горняки имели несколько моментов для взятия, но в заключительной фазе атаки им не хватало точности и везения. А вот сразу после перерыва сопернику удалось открыть счет, что впрочем не остановило чемпиона Украины, который продолжил атаковать. Однако, под занавес подопечные Фонсеки пропустили еще раз.

0:2 — отрицательный результат за неделю до поединка за Суперкубок с «Динамо», который состоится 15 июля в Одессе.

Накануне «Шахтер» после трех побед кряду также не выиграл, сыграв вничью 0:0 с «Хольштайном» из второй Бундеслиги.