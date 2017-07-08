Путин и Трамп говорили почти 2,5 часа

Беседа президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина на полях саммита G20 в Гамбурге длилась дольше, чем предполагалось.

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в Конгресс-центре, а сами переговоры продлились 2 часа 20 минут.

Кроме президентов, в ней участвовали главы внешнеполитических ведомств двух стран – Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров.

Стоит отметить, что встреча на полях саммита «Большой двадцатки» который проходит в Германии, началась с опозданием и изначально ожидалось, что она продлится около 35 минут.

Корреспондент NBC Дэвид Акин написал в Twitter, что по-видимому, установлен мировой рекорд для двусторонних встреч на полях саммита G20.

В начале переговоров Путин и Трамп дали короткий брифинг.

«Мы с президентом Путиным обсуждали различные вопросы, все прошло хорошо. Сейчас мы поговорим, и мы ожидаем, что в наших отношениях и для наших стран произойдет много положительного. Для меня большая честь быть вместе с вами», — заявил Дональд Трамп.

Затем выступил Владимир Путин.

»Господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону и по важным вопросам двусторонней повестки дня, и международной. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать позитивно вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи личные необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что – как вы сказали – наша встреча принесет позитивные результаты», — сказал он.

После этого встреча продолжилась в закрытом режиме и по ее итогам заявлений уже не делали.

А вот министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассказал, что беседа Путина и Трампа сводилась к четырем основным темам: перемирие в Сирии, урегулирование ситуации в Украине, кибербезопасность и двусторонние дипломатические отношения.

Глава МИД РФ уточнил, что «при обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. Условлено создать канал между представителями России и США для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть у США для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и в нормандском формате».

В дальнейшем, президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что с нетерпением ждет второго дня саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«Превосходный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь, в Гамбурге, в Германии. С нетерпением жду второго дня!» – написал он.