Фронтовая Горловка: днем были слышны взрывы

Местных жителей не на шутку испугали громкие мощные взрывы, которые начали греметь во второй половине дня.

Первый раздался около 13 час., затем прогремели еще несколько, а после 16 час. снова раздалась серия взрывов. В социальных сетях «успокоили»: якобы, подрывались неисправные боекомплекты.

А уже вечером, около 19.30, горловчане вновь услышали «бахи» — на северо-востоке применялось тяжелое. К 21 час. стрелять начали в районе Зайцево и несколько западнее. В стороне Майорска были слышны крупнокалиберные пулеметы и ближе к полуночи.

Боевые действия велись и восточнее Мариуполя, и под Донецком.