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5 напитков, которые лучше всего утоляют жажду

Воскресенье, 9 июля, 2017

Летняя жара становится причиной постоянной жажды. Нам все время хочется пить, и порой организм уже просто не принимает жидкость.

Однако главный секрет утоления жажды заключается не в том, чтобы пить как можно больше, а в том, чтобы правильно выбрать жидкость для ее утоления. Вполне эффективной в борьбе против жажды является вода, но есть и другие варианты.

Вот как выглядят 5 напитков, которые лучше всего утоляют жажду.

1. Хлебный квас

Если речь идет о натуральном квасе без консервантов, то это очень полезный напиток. Он является источником аминокислот, фосфора, магния, кальция и витаминов группы В. Квас позволит вам освежиться и ускорит обмен веществ. Также в нем содержатся вещества, препятствующие размножению микробов в желудке.

2. Морс из клюквы

Этот напиток отличается низкой калорийностью и большим количеством витаминов. Он отлично освежит вас в знойную погоду и служит замечательной альтернативой обычной воде.

3. Зеленый чай

Эксперты доказали, что даже теплый чай в жаркую погоду избавляет от чрезмерной потливости и обеспечивает заряд бодрости. К тому же он способствует улучшению терморегуляции. Для тех, кто привык пить летом только холодные напитки, в чай следует добавить кубики льда.

4. Кефир

Кисломолочные продукты содержат в своем составе органические кислоты, которые хорошо утоляют жажду. К тому же все они быстро усваиваются: к примеру, кефир за час усваивается почти полностью, а вот молоко — только на треть. А бифидокефир, обогащенный особыми полезными бактериями, не только спасет от жажды, но и поможет восстановить микрофлору кишечника.

5. Свежевыжатый сок

Одного стакана свежевыжатого сока зачастую достаточно, чтобы пополнить запас энергии и витаминов, а также восстановить минеральный баланс. Кроме того, именно выжатый только что сок из вашего любимого фрукта или овоща является эффективным антидепрессантом.

Hyser



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