Пенсионную реформу в ВР рассмотрят осенью

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что парламент рассмотрит пенсионную реформу после летних каникул, поскольку необходимо больше времени для ее обсуждения.

По его словам, сложность плана пенсионной реформы, которая является ключом к разблокированию процесса финансирования Украины со стороны МВФ, является основной причиной, по которой она не будет завершена в ближайшие пару недель, как ожидалось.

«Нам нужно больше времени для обсуждения… как в обществе, так и в парламенте. Да, парламент в значительной степени готов проголосовать за него, но нужно, чтобы он всех устраивал», — подчеркнул Данилюк.