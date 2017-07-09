Компьютерный вирус поразил около 10 % компьютеров

По предварительным данным, в результате хакерской атаки, случившейся 27 июня, в Украине было выведено из строя до 10 % компьютеров.

Как рассказал заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, данные касаются личных, правительственных и корпоративных компьютеров, но не включают некоторые категории в коммерческих организациях.

По его словам, половина зараженных компьютеров вирусом Petya.A вышли из строя полностью.

Также Шимкив добавил, что, в частности, были поражены важные организации инфраструктуры, однако в основном – бизнес.