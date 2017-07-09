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Фронтовая Горловка: на КПВВ продолжают ловить нарушителей

Воскресенье, 9 июля, 2017

За последние несколько дней на ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда-выезда в Майорске было пресечено несколько попыток незаконного провоза товара через линию разграничения.

Как сообщили в ГПСУ, пограничники Краматорского отряда вместе с сотрудниками ГФС остановили автомобиль с грузом комплектующих к газоанализаторам на сумму более 50 тысяч гривен, который двигался со стороны неподконтрольной территории.

Затем в ручной поклаже гражданина Украины, который покидал подконтрольную территорию пешком и в автомобиле, двигавшемся в том же направлении, обнаружены запчасти к сельскохозяйственной технике, рыболовных снастей, косметики и т.д. на общую сумму почти 110 тысяч грн.

Кроме того на КПВВ в Майорске в автомобиле на выезд в сторону Горловки нашли комплектующие к высоковольтному оборудованию и косметические средства на сумму 30 тысяч гривен.

В то же время, служебная собака помогла найти в топливном баке автомобиля «ВАЗ» 1,2 кг марихуаны.

Ну и наконец, вчера, 8 июля, на контрольном пункте въезда-выезда в Майорске пограничники задержали гражданина Украины с крупной суммой денег. Во время осмотра автомобиля Renault, на котором мужчина ехал в Горловку, под обшивкой потолка и в багажном отделении выявлено почти 7 тысяч долларов США, 13 тыс. российских рублей и 10 литров спиртных напитков.

Все транспортные средства были переданы представителям ГФС для принятия правового решения.



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