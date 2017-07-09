 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: во время обстрела контужен Приходько

Воскресенье, 9 июля, 2017

В субботу в окрестностях Горловки спокойно не было.

В течение дня на севере были слышны перестрелки, а иногда пулеметы и гранатометы.  После полудня, как и днем ранее, прогремел мощный одиночный взрыв, который впоследствии в соцсетях назвали «подрывом неисправных боеприпасов».

На протяжении вечера периодически продолжало «бахать», причем одиночные мощные взрывы или исходящие продолжались несколько часов.

Также серьезную, но отдаленную канонаду можно было слышать со стороны юго-запада.

Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о контузии и.о. главы горадминистрации от «ДНР» Ивана Приходько. Инцидент произошел во второй половине дня на трассе «Горловка – Донецк», в районе Ясиноватой. Его пришлось госпитализировать, но затем оказалось, что у него лишь легкая контузия. О других пострадавших не сообщается.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования