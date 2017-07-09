Фронтовая Горловка: во время обстрела контужен Приходько

В субботу в окрестностях Горловки спокойно не было.

В течение дня на севере были слышны перестрелки, а иногда пулеметы и гранатометы. После полудня, как и днем ранее, прогремел мощный одиночный взрыв, который впоследствии в соцсетях назвали «подрывом неисправных боеприпасов».

На протяжении вечера периодически продолжало «бахать», причем одиночные мощные взрывы или исходящие продолжались несколько часов.

Также серьезную, но отдаленную канонаду можно было слышать со стороны юго-запада.

Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о контузии и.о. главы горадминистрации от «ДНР» Ивана Приходько. Инцидент произошел во второй половине дня на трассе «Горловка – Донецк», в районе Ясиноватой. Его пришлось госпитализировать, но затем оказалось, что у него лишь легкая контузия. О других пострадавших не сообщается.