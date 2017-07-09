Альтернативы нет: Меркель и Макрон сделали важное заявление относительно переговоров по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступает за продолжение переговоров о прекращении войны на Донбассе в «нормандском формате».

Об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

Меркель отметила, что перед трехсторонней встречей с коллегами из Франции и России, она провела телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы сказали — Эммануэль Макрон и я — что мы продолжим этот процесс вместе с господином Путиным, и очевидно, что этот процесс очень медленный, наблюдается застой, и иногда даже происходят шага назад», — заявила канцлер Германии.

Она добавила, что на встрече с Макроном и Путиным 8 июля не удалось принять какое-либо решение, однако была достигнута договоренность продолжить беседу в телефонном формате с участием Порошенко.

«Мы продолжаем придерживаться этого формата, не существует иной основы и другого пути или возможного формата», — сказала Меркель.

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