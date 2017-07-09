На шахте «Россия» произошел несчастный случай, есть погибший

Один человек погиб и один пострадал в ходе работ на шахте «Россия» ГП «Селидовуголь» (Новогродовка).

Об этом на странице в Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня на ш. «Россия» ГП «Селидовуголь» произошел групповой несчастный случай. Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии», — говорится в сообщении.

Волынец также отметил, что на откатном штреке осуществлялись работы по перекреплению горных выработок.

«Паспорта на такие работы не было, что есть нарушение производственного процесса», — подчеркнул он.

Новости Донбасса