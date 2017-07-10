Тиллерсон в Киеве: США определились с форматом участия в «нормандском процессе»

США намерены ускорить процесс имплементации Минских соглашений. Как заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон во время своего сегодняшнего визита в Киев, добиться этого они намерены с помощью нового спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Его назначили буквально за пару часов до первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20.

В РФ подтвердили, что с США они договорились возродить переговорную площадку Нуланд-Сурков, только теперь вместо Нуланд вести переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым будет Курт Волкер. Пока сложно сказать, принесет ли такой тандем ощутимый результат. Ведь, как пишет западная пресса, до сих пор непонятно, как Трамп и Тиллерсон относятся к России, когда речь заходит об Украине. Более того, непонятна и сама процедура назначения Волкера – критика Администрации Трампа. Новый спецпредставитель Госдепа пробудет в Киеве еще пару дней, после чего отправится на свои первые переговоры с Сурковым в Москву, а там и встреча лидеров «нормандской четверки» не за горами.

Дата визита Рекса Тиллерсона в Киев, как рассказывала «Сегодня» директор Института мировой политики Алена Гетьманчук, была согласована еще до визита Петра Порошенко в Вашингтон 20 июня. Контакты с украинской стороной после переговоров США с Россией считаются нормальной практикой. «Еще раньше в практике Тиллерсона, американского Госдепа и Администрации в целом были случаи, когда они пытались проинформировать украинскую сторону о ходе тех или иных важных переговоров с Россией. К примеру, до и после визита Тиллерсона в Москву 11 апреля по инициативе американцев состоялись телефонные переговоры (с Порошенко – Авт.)», – пояснила Алена Гетьманчук.

Рекс Тиллерсон прилетел в Украину сразу после двухдневного саммита G20 в Гамбурге, где принимал участие в первых переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Его самолет приземлился в Киеве около полудня.

Уже через час Тиллерсона встречал у входа в Администрацию президента Петр Порошенко, после чего они сразу же отправились на переговоры. Но сперва госсекретарь встретился, как заявили в Госдепе, с украинскими реформаторами. Судя по фото, которое в своем Facebook опубликовал нардеп от БПП Мустафа Найем, на переговорах Тиллерсона с реформаторами присутствовали глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции и управляющий партнер Horizon Capital Елена Кошарна.

«Рекс Тиллерсон показался очень прагматичным, жестким и удивил вниманием к деталям. Со стороны Украины было четыре представителя по теме энергетики, реформе правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям. Все спикеры от Украины подтвердили, что за последние три года во многих областях были заложены основы для реформ. В некоторых сферах есть достижения, и об этом важно и нужно говорить. Отдельно мы сказали о критичности помощи со стороны США в реформах, но указали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах», – написал в своем Facebook нардеп от БПП Мустафа Найем.

Петр Порошенко с Рексом Тиллерсоном за закрытыми дверями проговорили больше часа, после чего вышли к прессе. Украинский президент заявил, что рассчитывает на помощь Штатов в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и анонсировал телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки» в июле. «И мы не исключаем, что по результатам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, практичный, конкретный разговор, как в телефонном формате, так и на саммите уже этим летом», – заявил Порошенко, поблагодарив США за сотрудничество в энергетической сфере, в частности, в вопросе недопущения строительства политического проекта «Северного потока-2″.

Рекс Тиллерсон, в свою очередь выразил разочарование отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей, поэтому США и назначили спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. «Теперь будет кому координировать эту деятельность с «нормандской четверкой» и правительством России для того, чтобы увидеть, можем ли мы ускорить прогресс. Санкции с России не будут сняты, пока не будет освобождена территория Украины», – сообщил Тиллерсон.

«Сегодня» сообщал, что итогом первой встречи Трампа с Путиным на полях G20 стала договоренность реанимировать переговорный канал Нуланд-Сурков. Буквально за пару часов до начала переговоров президентов США и РФ Госдеп назначил бывшего посла США при НАТО Курта Волкера спецпредставителем по украинскому вопросу. И это несмотря на жесткое противостояние Администрации Трампа кадровым назначениям в Государственном департаменте. По словам аналитика Института мировой политики Николая Белескова, по крайней мере, до конца 2017 года Рекс Тиллерсон не собирался назначать заместителей и помощников, но по спецпредставителю по Украине сделали исключение, что показательно.

«До этого Белый дом хотел полностью контролировать процесс назначения ключевых лиц в Государственном департаменте. Эта деталь рассматривается одной из причин, почему внешнеполитическое ведомство США на сегодня такое бедное на ключевых лиц. А тут появляется человек Джона Маккейна, который не особо любезно настроен по отношению к Белому дому время от времени. И поэтому интересно – это часть большой внутриполитической игры, или все-таки назначение человека, который до этого довольно критически относился к «минскому процессу», признак того, какой дальше будет курс?», – пишет в своем Facebook Николай Белесков.

Как бы там ни было, назначение Курта Волкера спецпредставителем Госдепа по украинскому вопросу – безусловный плюс для Украины. Никогда еще в истории в Государственном департаменте не было специального представителя по Украине. Волкер – жесткий критик Кремля. Более того, Волкер – исполнительный директор Института Маккейна, название которого намекает на известного адвоката Украины на Капитолийском холме сенатора Джона Маккейна, который продолжает отстаивать идею предоставления Украине летального оружия. Именно он будет проводить переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которого называют архитектором аннексии Крыма, сепаратизма и последующей российской интервенции на Донбасс. При Бараке Обаме Виктория Нуланд, которая часто встречалась с Сурковым, занимала пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. При Тиллерсоне ее заменил бывший посол США в Армении Джон Хефферн, но координация украинского вопроса в его обязанности не входит.

«Но по-прежнему остается загадкой, как Трамп и Тиллерсон относятся к России, когда речь заходит об Украине, – приводит слова бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона по политике Европы и НАТО Джима Таунсенда Foreign Policy. – Какими будут приказы Волкеру? Что он должен будет делать?».

Отсутствие ключевых спецпредставителей и помощников в Государственном департаменте всегда ставили в упрек команде Трампа. Ведь лишь на 5-й месяц после инаугурации в Госдепе появился ответственный за украинское направление чиновник. Как прогнозирует Алена Гетьманчук, в США будет сохраняться последовательность во внешней политике, как и при Бараке Обаме: США будут кооперировать с РФ там, где можно кооперировать, и конфронтовать там, где можно конфронтовать. Бывший посол США в Украине Джон Хербст говорил «Сегодня», что Рекс Тиллерсон несет ответственность за управление кризисом в Украине, созданным московской агрессией на Донбассе. И спецпредставитель Курт Волкер, который вместе с Тиллерсоном приехал в Украину и останется здесь на пару дней, по словам Порошенко, «для координации дальнейшего сотрудничества», лишнее тому подтверждение. Затем Волкер отправится в Москву, где впервые встретится с Владиславом Сурковым накануне телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки». В повестке дня будут преобладать вопросы безопасности.

«Если Москва не хочет в очередной раз упустить шанс, ей стоит принять логику, которой придерживаются все остальные участники «нормандского формата». Первое – это продолжительное, надежное прекращение огня. Второе – это выведение всех оккупационных войск с украинской территории. Третье – это прекращение запугивания международных наблюдателей. Четвертое – обеспечение надежного контроля со стороны международных сил неконтролируемого участка украино-российской границы и линии соприкосновения. И пятое, наконец, – это освобождение всех заложников, которые незаконно удерживаются как на оккупированной территории, так и в российских тюрьмах», – заявил Петр Порошенко.

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