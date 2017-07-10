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Фронтовая Горловка: ближе к полуночи гремело тяжелое

Понедельник, 10 июля, 2017

В воскресенье местные жители сообщали о боях с утра до полудня и ночью.

В первой половине дня были слышны мощные, отдаленные «бахи» на юго-западе. Было неспокойно и вечером, но интенсивность боевых действий выросла к ночи. Неспокойно было на светлодарском направлении. Около 23 час. горожане начали рассказывать о стрельбе на севере — сначала в стороне Гольмовского некоторое время раздавались перестрелки, а к полуночи завязался бой в районе Жованки. Здесь применялись пулеметы, минометы и, возможно, бронетехника.

Несколько ранее в городе начало греметь тяжелое. Горожане сообщали как о прилетах, так и об «минусах», но судя по тому, что о разрушениях информации нет, речь шла все же об исходящих. Кроме того, местные жители отметили, что при этом в центре города неожиданно отключили освещение.

Также напряженная ситуация сохраняется в районе Павлополя и Широкино под Мариуполем, на участке от Докучаевска до Новотроицкого, под Авдеевкой и Марьинкой.



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