И.Приходько: «После обстрела я был контужен и потерял слух»

И.о. главы горадминистрации Горловки Иван Приходько рассказал, что 8-го июля автомобиль, в котором он ехал по трассе «Донецк-Горловка» был обстрелян.



В машине, помимо него, находились два человека.

«Восьмого числа, ориентировочно в 17:30 при следовании маршрутом Донецк-Горловка на трассе в районе Ясиноватой не доезжая до рынка «Господар» моя машина была обстреляна предположительно из минометов. Ехали мы на обычной гражданской машине, на обычной Шкоде с обычными гражданскими номерами, украинскими причем. Сначала мы были обстреляны, мы так думаем, из БМП. Мы вынуждены были остановиться и как говорится, занять упор лежа. Я, мой водитель и еще один сопровождающий нас человек. После этого начался обстрел минометный», – рассказал он.

По его словам, в результате обстрела он получил контузию и временно потерял слух.

«Я лежал ближе всех и четко помню третью мину, после этого потерял сознание. Я пролежал без сознания минуты полторы-две не более того. Примерно минут через 15 обстрел закончился. В принципе, пострадал только я, получил легкую контузию. Учитывая что это уже третья, слух я потерял в тот день полностью», – отметил Приходько.

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