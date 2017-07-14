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Сколько «донецких» переехало в Киев?

Пятница, 14 июля, 2017

Стало известно, сколько внутренних переселенцев переехали жить в Киев.

Как заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время «круглого стола» «Долгосрочные решения и социальное жилье для ВПЛ: международный опыт и украинская практика», в столице находится более 170 тыс переселенцев.

«Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины», — сказал он.

Поворозник также отметил, что 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают льготы, а порядка 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.

При этом замглавы КМДА подчеркнул, что в Киеве существует проблема с предоставлением жилья для переселенцев.

«Если у нас более менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, конечно, наибольшее проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев», — добавил Н.Поворозник.

Politeka



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