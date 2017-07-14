Сколько «донецких» переехало в Киев?

Пятница, 14 июля, 2017
Стало известно, сколько внутренних переселенцев переехали жить в Киев.
Как заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время «круглого стола» «Долгосрочные решения и социальное жилье для ВПЛ: международный опыт и украинская практика», в столице находится более 170 тыс переселенцев.
«Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины», — сказал он.
Поворозник также отметил, что 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают льготы, а порядка 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.
При этом замглавы КМДА подчеркнул, что в Киеве существует проблема с предоставлением жилья для переселенцев.
«Если у нас более менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, конечно, наибольшее проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев», — добавил Н.Поворозник.