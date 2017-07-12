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Шахтер и Nike представили домашний комплект формы сезона – 2017/18

Среда, 12 июля, 2017

Новый комплект формы дончан – это свежий взгляд на клубную оранжево-черную гамму с добавлением современных деталей.

Вертикальные полосы знаковых для «горняков» цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Этот дизайн вдохновлен домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещенную «Донбасс Арену». Черные рукава и плечи – символ темноты, царящей в глубине угольных шахт Донбасса.

С обеих сторон футболки расположена эластичная полоса, продолжающаяся на шортах. При движении она растягивается, улучшая вентиляцию, и просвечивается ярко-синей подкладкой.

Черные гетры с контрастной оранжевой линейной графикой на икре окрашены в традиционный цвет клуба и подчеркивают скорость движения футболиста.

Домашняя форма дончан сезона – 2017/18 пройдет боевое крещение 15 июля в матче за Суперкубок Украины с «Динамо» в Одессе.

Новый комплект в продаже с 11 июля в Fan Shop «горняков», магазинах Nike и онлайн на shakhtar.com.

– Форма выглядит отлично, по-настоящему свежо, но на самом деле отдает дань истории «Шахтера», его корням. Когда я примеряю ее, ощущаю вдохновение играть за мой клуб, за моих фанатов. Не могу дождаться момента, когда выйду в ней на поле, – отметил капитан команды Дарио Срна.

Технология Nike Dri-FIT

Благодаря технологии Dri-FIT лишняя влага отводится от тела на внешнюю поверхность ткани, где быстро испаряется, обеспечивая тем самым ощущение комфорта, что позволяет футболистам работать на максимуме.

Лазерная перфорация и сетчатые панели в ключевых частях формы предназначены для повышения эффективности действий на поле за счет увеличения циркуляции воздуха и регуляции температуры тела игроков.

Передняя и задняя панели футболки выполнены из сетчатой ткани, которая стимулирует воздушный поток и облегчает движение.

Устойчивое развитие

Nike продолжает внедрять в производство футбольной формы инновационные технологии, обеспечивая непревзойденную эффективность и снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Футболка и шорты данного комплекта выполнены из полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок, переплавленных для получения тончайшей пряжи.

На каждый комплект требуется примерно 16 пластиковых бутылок. С 2010 года Nike переработал на полиэстер более трех миллиардов бутылок с полигонов – такого количества пластика хватило бы, чтобы покрыть около 5 200 футбольных полей.

ФК "Шахтер"



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