Фронтовая Горловка: не интенсивно и не близко

Город прожил еще один день относительно спокойно.

Как рассказали местные жители, начиная с полудня, периодически «шумел» север. «Бахи» были слышны как минимум до 16 час. Кроме того, иногда доносились отголоски боев со стороны юго-запада. Вечером на севере продолжали стрелять, но неинтенсивно.

Схожая ситуация складывалась и под Донецком, где также была зафиксирована низкая активность боевых действий. А вот в районе Марьинки, Докучаевска и Авдеевки бои по прежнему ведутся вблизи жилых кварталов.