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В РФ ссобираются выдавать российские паспорта украинцам в ускоренном режиме

Среда, 12 июля, 2017

Украинцы, которые предоставят в МВД РФ заявление об отказе от гражданства, получат российский паспорт в ускоренном порядке. Об этом пишет ВВС.

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству во вторник одобрил для принятия во втором чтении поправок о дополнительных льготах для граждан Украины, которые хотят получить гражданство России в упрощенном порядке.

Чтобы получить российский паспорт, им нужно будет предоставить в МВД России только письменное заявление об отказе от украинского гражданства.

Получить гражданство России можно в обычном и в ускоренном порядке. В обычном порядке у заявителя должно быть разрешение на проживание в России и прожить в стране не менее пяти лет.

В ускоренном режиме получить российский паспорт могут так называемые «носители языка», которые живут в России и отказались от гражданства другого государства. В этом случае они должны предоставить российскому ведомству документ, подтверждающий отказ.

При этом отказываться от родного гражданства по российскому законодательству необязательно, если «отказ невозможен в силу независящих от лица причин».

В комитете Госдумы заявили, что получение документа об отказе от предыдущего гражданства стало проблемой для украинцев, которые проживают на территории РФ.

По словам членов комитета, сейчас граждане Украины сталкиваются с тем, что украинские власти якобы не выдают им справки, которые подтверждают обращение об отказе от гражданства.

В связи с законодательными поправками, украинцам теперь не надо будет ждать ответа от украинских органов власти, достаточно будет только написать в России заявление об отказе от гражданства, нотариально заверить ее и отнести в МВД России.

При этом граждан других стран такой порядок не коснется.

В целом статистика о количестве граждан Украины, которые столкнулись с этой проблемой, плавающая, заявил глава комитета Павел Крашенинников.

«В Ростовской области нам сообщили, что у них сотни тысяч граждан не могут получить справки об отказе от украинского гражданства. Но вести такую статистику сложно, потому что фиксировать всех невозможно», – пояснил Крашенинников.

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) спросил у представителя МВД России, как они будут контролировать то, что после предоставления украинцами заявления об отказе от гражданства, они его реально отправят в Украину. Представитель МВД РФ сообщила, что ведомство просит предоставить квитанцию об отправке обращения.

Поправка для украинцев дополнит законопроект о лишении гражданства за терроризм и экстремизм. Его в конце апреля внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех фракций после теракта в метро в Санкт-Петербурге.

Депутаты предложили отменять решение о выдаче российского гражданства в случаях, когда люди, которые его получают, нарушают взятое на себя обязательство придерживаться Конституции и законов Украины.

Законопроект также обяжет приносить присягу при получении российского гражданства. Процедуру принятия присяги определит президент, сообщил Крашенинников. Документ должны принять во втором чтении 12 июля, закон, как ожидается, вступит в силу с 1 сентября.

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