«Динамо» и «Шахтер» рассудит арбитр из базы «Миротворца»

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил бригаду судей на матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Как выяснили журналисты «Фразы», обслуживать поединок будет арбитр, не так давно попавший в базу сайта «Миротворец».

Обслужит поединок бригада арбитров во главе с 38-летним Анатолием Жабченко. Помогать арбитру из Хмельницкого будут ассистенты Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков), сообщает sport.ua.

Четвертый арбитр — Анатолий Абдула (Харьков), резервный ассистенты арбитра — Олег Плужник (Харьков).

Наблюдатель арбитража — Владимир Петров (Харьков).

В прошлом сезоне Жабченко работал на матче «Динамо» и «Шахтера» в 18-м туре Премьер-лиги. Результативный поединок завершился выездной победой «горняков» со счетом 4:3. При этом Жабченко показал девять желтых карточек и удалил двоих игроков «Динамо» — Жуниора Мораеса за драку, а Сергея Рыбалку — за два предупреждения, сообщает «Апостроф».

Отметим, что в начале июня появилась информация, что два действующих арбитра УПЛ Юрий Вакс и Анатолий Жабченко попали в базу сайта «Миротворец», специализирующегося на выявлении людей, нарушающих законы Украины.

Оба арбитра, по данным ресурса, проживают в Крыму, получили российское гражданство и постоянно незаконно пересекали границу Украины через закрытые пункты пропуска.

В свое время телеканал 2+2 выпустил фильм «Золотой свисток», где были указаны эти факты, но Федерация футбола Украины не приняла никаких шагов, чтобы пресечь эту ситуацию. И Вакс, и Жабченко продолжили обслуживать матчи чемпионата Украины, проживая при этом в Крыму и добираясь на материковую Украину и обратно через Москву.

Несмотря на то, что на сайте арбитров Украины Вакс и Жабченко значатся как проживающие в Симферополе, весь минувший сезон их назначения на матчи УПЛ сопровождались географической принадлежностью к Хмельницкому.

По данным Sport Arena, Вакс и Жабченко получили российские паспорта еще в мае 2014 года и абсолютно безнаказанно нарушают законодательство Украины. Мало того, в ФФУ об этом прекрасно знают, но никакой реакции от нашей Федерации не последовало. Еще в июне 2015-го года Кабинет Министров Украины регламентировал порядок въезда и выезда с территории Крыма граждан Украины (постановление 367 от 04.06.2015). Летающие на гонорары ФФУ из Москвы в Симферополь Вакс и Жабченко нарушают данный порядок уже, как минимум, 2 года.

Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Киев) состоится в субботу, 15 июля, в Одессе на стадионе «Черноморец», начало — в 21 час. Прямая трансляция запланирована на каналах Украина и Футбол1. Не пропустите!

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