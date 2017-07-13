Фронтовая Горловка: после нападения на пенсионера задержана семейная пара, которой в «ДНР» теперь грозит смертная казнь

В «ДНР» заявили, что в Горловке задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения на местного жителя и ряде других тяжких преступлений. Фигурантам грозит высшая мера наказания – смертная казнь.

В июле семейная пара встретилась с горловским пенсионером под видом покупателей его “Волги”. В ходе встречи произошло нападение на продавца авто, которому было нанесено более 20 ударов ножом. Несмотря на многочисленные травмы в область сердца, легких, шеи и головы, пострадавший выжил.

Нападавших вскоре задержали.К слову, была установлена их причастность к аналогичному нападению в Енакиево в феврале 2016 года и убийству таксиста в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки в октябре 2015 года. Согласно информации, машины жертв злоумышленники продавали, а после покушения на пенсионера пыталась покинуть подконтрольную “ДНР” территорию.

Теперь – семейной паре грозит высшая мера — смертная казнь или пожизненное заключение.