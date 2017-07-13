Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в мае превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по оксиду углерода в 1,2 раза, а также формальдегиду и пыли — в 1,4 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по оксиду углерода в 1,3 раза.

Сравнивая полученные данные с июнем минувшего года, следует отметить увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида, а также уменьшение содержания аммиака. На том же уровне осталось содержание фенола.

Сравнение июня и мая нынешнего года показывает увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота и формальдегида. На уровне мая осталось содержание оксида углерода, сероводорода, фенола и аммиака.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.