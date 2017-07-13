Янукович подаст жалобу на Украину в ЕСПЧ

Адвокаты беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в течение месяца подадут жалобу о нарушении права на доступ к правосудию и на защиту в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, передает ТАСС.

«Жалоба Виктора Януковича о нарушении права на доступ к правосудию и, таким образом, на защиту против Украины финализируется. В течение месяца мы ее передадим в ЕСПЧ», – сообщил адвокат.

По его словам, защита в Украине обжаловала отказ суда разрешить участие Януковича в процессе о государственной измене в порядке международной правовой помощи (через минюст РФ и Ростовский областной суд), а также отказ судьи разъяснить такое решение.

При этом, отметил Сердюк, были исчерпаны все механизмы национальной защиты по этому вопросу.

«После того, как все инстанции отказали нам в наших жалобах и требованиях привлечь Януковича к участию в процессе, то есть все средства национальной защиты были исчерпаны, процесс будет происходить непосредственно в международной инстанции», – подчеркнул он.

Кроме того, адвокат добавил, что жалоба в ЕСПЧ «будет подана, не дожидаясь решения суда о госизмене, так как решение суда о начале заочной процедуры, которым было фактически отказано Виктору Януковичу в участии в этом деле, уже есть, окончательно вступило в силу и не подлежит обжалованию».

Фокус