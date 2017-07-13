Госдума РФ приняла законопроект о присяге гражданина России и процедуре отречения от гражданства Украины

«За» законопроект, которым вводится норма о присяге гражданина России, проголосовали 404 депутата Государственной думы, против не выступил никто.

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в который внесли поправки о присяге гражданина России и особом порядке выдачи российских паспортов украинцам. Трансляция ведется на сайте Думы.

«За» документ проголосовали 404 депутата, против не выступил никто, двое воздержались.

Согласно законопроекту, иностранцы при вступлении в российское гражданство должны буду принимать присягу.

Украинцы, чтобы отказаться от своего гражданства, смогут предоставлять не справку от официальных ведомств Украины, а копию обращения об отказе от гражданства.

Законопроект о лишении российского гражданства иностранцев, которых осудили за преступления террористической направленности, был внесен в Госдуму после взрыва в метро в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.

Законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство, однако никаких санкций за это не предусмотрено. В марте президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений к закону «О гражданстве». Согласно документу, лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться подпадающим под действие требования о прекращении украинского гражданства.

6 июня президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто принимает российское гражданство. 30 июня рабочая группа Государственной думы РФ определилась с текстом присяги, который отправлен на экспертную доработку.

Гордон