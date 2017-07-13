«Приватбанк» был финансовой пирамидой и не мог вернуть средства вкладчикам, – Рожкова

Перед национализацией «Приватбанк» Игоря Коломйоского и Геннадия Боголюбова был фактически «финансовой пирамидой» и не смог бы вернуть средства вкладчикам без помощи государства.

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила в ходе совещания Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Все выводы независимого аудитора компании EY еще раз подтвердили ранее сделанные НБУ оценки относительно неудовлетворительного финансового состояния «Приватбанка» на момент национализации и обоснованность решения государства по вхождению в капитал банка для защиты более 20 млн. его клиентов и сохранения финансовой стабильности в стране. Поэтому такие решения ревизии и пересмотру не подлежат», – подчеркнула Рожкова.

Среди ключевых выводов аудитора заместитель главы НБУ подчеркнула, что резервы под обесценение кредитов и авансов клиентов банка составили 184,3 млрд грн грн, что полностью подтверждает «дыру» в балансе банка на момент национализации и катастрофически низкое качество активов.

Кроме того, отрицательный балансовый и регулятивный капитал «Приватбанка» по состоянию на 31 декабря 2016 года составляли «-882″ млн грн и «-2,6″ млрд грн соответственно, что подтверждало необходимость докапитализации банка.

В то же время корпоративный кредитный портфель банка был сконцентрирован на основных сферах бизнеса бывших акционеров – среди заемщиков банка нет ни одного крупного предприятия, не связанного с группой «Приват».

Рожкова также указала, что аудит также подтвердил существенный объем обесцененных кредитов – 206,5 млрд грн, из которых лишь небольшая часть – кредиты физлицам и МСБ (14,9 млрд грн).

«Это говорит о рискованной кредитной политике, которая проводилась бывшим менеджментом. Для сравнения: объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 млрд грн. То есть, в банке до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. «Приватбанк» был финансовой пирамидой», – цитирует пресс-служба утверждение Рожковой.

При этом из 178,4 млрд грн кредитов юридическим лицам и 15,3 млрд грн финансового лизинга залогами обеспечены лишь займы на 23,7 млрд грн. Из-за отсутствия залогов заемщики не заинтересованы в погашены кредитов, а взыскание задолженности в судебном порядке осуществить сверхтяжело.

«Аудитор не смог получить приемлемые аудиторские доказательства в достаточном объеме относительно периода, в котором возникло обесценение кредитов и авансов клиентам. Для объективного анализа событий, произошедших в течение года, необходимо доверять данным отчета за предыдущий период. Таким образом, аудиторы не подтверждают достоверность данных, изложенных в годовом отчете «Приватбанка» 2015 года, акцептованного предыдущим аудитором – PwC. Фактически это означает, что обесценивание кредитов могло произойти как в 2016, так и в предыдущие годы», – пояснила Рожкова.

Замглавы НБУ в очередной раз напомнила, что в задачи EY не входило изучение проблематики инсайдерских кредитов «Приватбанка» в рамках подготовки заключения отчетности банка по 2016 год. Подтверждение инсайдерского характера кредитов, предоставленных «Приватбанком» бывшим связанным лицам входит в перечень задач forensic audit, который должен завершиться до конца сентября этого года.

Рожкова также исключила возможность отмены национализации «Приватбанка» по искам прежних владельцев.

«А иски, по которым обжалуется национализация, не могут иметь следствием возврата банку предыдущим владельцам , ведь, согласно статье 41 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» государство как инвестор не может быть лишен права собственности на приобретенные ею акции банка и такие акции не могут быть истребованы у нее в пользу предыдущего владельца», – подытожила Рожкова.

Как сообщалось, 3 июля Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.

В этом письме бывшие владельцы «Приватбанка» брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок до 1 июля.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждает, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании «Приватбанка» неплатежеспособным и его национализацию.

Напомним, 21 декабря 2016 года «Приватбанк», который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.

Напомним, до национализации почти 50% акций «Приватбанка» принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Кабмин 8 декабря 2016 года поддержал решение национализировать «Приватбанк». Главой «Приватбанка» назначен экс-министр финансов Александр Шлапак, который в конце июня подал в отставку.