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Россия официально признала завоз антрацита с шахт неподконтрольного Киеву Донбасса

Суббота, 15 июля, 2017

Таможенные органы РФ официально признают завоз антрацита с шахт Донбасса, которые расположены на неподконтрольной территории. Соответствующая статистика обнародована на сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, — сообщает »Интерфакс-Украина». 


Указывается, что в мае 2017 года в Ростовскую область РФ из Украины поступило 58,652 тыс. тонн антрацита стоимостью $3,14 млн, в январе-мае – 236,568 тыс. тонн стоимостью $13,044 млн.

По состоянию на май все шахты, добывающие антрацит, находились под контролем самопровозглашенных республик. На контролируемых властями Украины территориях этот вид топлива сейчас не добывается. По информации Минэнергоугля Украины, за согласованием лицензий на экспорт антрацита в 2017 году в ведомство никто не обращался.

В статистических данных Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ также указано, что в мае 2017 года из Ростовской области РФ в Украину было экспортировано 24,408 тыс. тонн антрацита стоимостью $2,146 млн, в январе-мае – 236,296 тыс. тонн антрацита стоимостью $16,293.

ОстроВ



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