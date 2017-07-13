Какие налоги должны платить украинцы: за что придется отдать больше денег и что отменят

В этом году, если парламент одобрит пенсионную реформу, с работающих пенсионеров не будут взимать 15% выплаты.

Каждый третий украинец получает зарплату «в конверте», заявил несколько недель назад министр соцполитики Андрей Рева. С теневых доходов не взимаются налоги. В результате государство теряет миллиарды гривен, а украинцы – право на высокую пенсию и социальную защиту. Сайт «Сегодня» выяснил, какие налоги должны платить украинцы и что может изменится в ближайшее время.

Налоги с зарплаты

Налоговая нагрузка на зарплату – 41,5%. К примеру, чтобы заплатить работнику «чистыми» 10 тысяч гривен, работодателю нужно заложить в фонд оплаты труда больше 14 тысяч гривен. 2,2 тысячи гривен – единый социальный взнос. Этот «налог» распределяется между тремя фондами. С зарплаты в 10 тысяч гривен почти 140 гривен идет в Фонд страхования на случай безработицы (если уволиться по согласованию сторон, с этого фонда можно еще три месяца получать зарплату), 244 гривни нужно заплатить в фонд страхования на случай потери трудоспособности и 1815 гривен – в Пенсионный фонд.

2 тысячи гривен – налог на доходы физлиц. 1200 гривен от этой суммы идет в бюджет города, за эти средства ремонтируются больницы и школы, дороги, реализуются городские программы по благоустройства города и т.д. Еще 800 гривен – уходит в общий государственный бюджет, и после перераспределяются на все нужды (медицина, социальная политика, инфраструктура и т.д.).

Еще 150 гривен – военный сбор. Этот «налог» изначально вводился как временный после начала военных действий на Донбассе. Средства идут на финансирование армии.

Какие налоги платим с зарплаты:

Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22%

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 20%

Военный сбор – 1,5%

Так, почти половина фонда оплаты труда уходит на налоги. Как отмечает управляющий партер Baker Tilly Александр Почкун, возможности снижать налоги на данный момент нет. «Есть НДФЛ, но это основной источник дохода местных бюджетов. Если мы лезем в НДФЛ, тогда должны определить, за счет чего местные бюджеты должны осуществлять свои программы «, – рассказывает Александр Почкун.

Налоговые ставки в Украине соответствуют среднем в Европе, отмечает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Прохоров. В среднем в Европе нагрузка на зарплату – 40%. Как говорит эксперт, есть целый стран европейских стран, где с зарплаты взимаются больше, чем в Украине. К примеру, в Германии, странах Прибалтики.

В то же время эксперт в сфере публичных финансов Галина Третьякова считает, что необлагаемый налогом минимум нужно значительно увеличить. «Я предлагаю не облагать налогами 3200 на каждого члена семьи. Если это пять человек, то эту сумму нужно умножить на пять и на двенадцать. И сумма переплаченного налога должна вернутся. Если сдвинутый финансовый год, его вернут к Новому году. Мне говорят, что это будет как ПДВ, да, но люди должны гарантировано получить деньги», – поясняет Третьякова.

Отметим, в начале прошлого года в Украине снизили ставку ЕСВ с 37 до 22%. В результате дефицит Пенсионного фонда вырос до 145 миллиардов гривен. В этом году благодаря росту минимальной зарплаты в два раза дефицит удалось снизить до 141 миллиарда гривен.

Какие еще налоги платят украинцы

Украинцы также платят налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы на табачные изделия, алкоголь, нефтепродукты. НДС в размере 20% и акцизы заложены в стоимость товаров. К примеру, покупая бензина на 100 гривен, примерно 44 гривни в стоимости – акцизные сборы и налоги. А покупая в супермаркете колбасу на 100 гривен, 20 гривен от этой суммы – налог на добавленную стоимость. Эти налоги эксперты называют «косвенными», то есть их размер уже заложен в стоимость товаров и услуг.

Акцизы и налог на добавленную стоимость занимают львиную долю в доходной части бюджета. При чем, если официально безработный украинец, который декларирует нулевой доход, может не платить ЕСВ, НДФЛ, однако НДС приходится платить всем – этот налог заложен в тарифах на коммунальные услуги, в ценах на продукты, товары и т.д.

К слову, по оценкам Министерства экономического развития и торговли, 34% украинского ВВП находится в «тени». Скрытые доходы не облагаются налогами, бюджет недополучает миллиарды гривен. Подробнее о том, почему треть украинской экономики «в тени» и как это изменить, можно прочитать здесь. Высокий уровень экономики в «тени» это, в том числе, и большой потенциал роста. Так, по итогам этого года украинская экономика, прогнозируют эксперты Всемирного банка, выростет примерно на 2%, похожий прогноз озвучивают и в НБУ. Потенциально, если вывести украинскую экономику из «серой зоны», темпы роста официального ВВП можно ускорить в десятки раз.

«Налог» на пенсию отменят, а за недвижимость придется платить больше

В рамках пенсионной реформы правительство в октябре предлагает отменить частичную выплату пенсий для работающих пенсионеров. На данный момент работающие украинцы имеют право получать только 85% от своей пенсии, остальное – остается в бюджете Пенсионного фонда. Согласно 47 ст. закона «Об общегосударственном пенсионном страховании», после взимания 15% работающему украинцу остается пенсия меньше 1870 гривен (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных), выплачивать будут полную пенсию. При этом эксперты отмечают: удерживание 15% от пенсии это не налогообложения, а неполная выплата.

На данный момент в Украине примерно 650 тысяч работающих пенсионеров. Если частичную выплату отменят, то уже в октябре они получат пенсии на 17% выше. К примеру, если на данный момент работающий украинец получают пенсию в 2000 гривен, с первого октября ее повысят до 2352 гривен.

В то же время налог на недвижимость, который привязан к размеру минимальной зарплаты, в следующем году увеличится в два раза. Так, налог платится за прошлый год и считается с учетом заработной платы по состоянию на первое января. Налог должны взымать на квартиры площадью не меньше 60 квадратов и на дома площадью от 120 квадратных метров. Если в собственности и дом и квартира – налог взымается при общей площади не меньше 180 квадратов. При этом платить нужно за каждый «лишний» квадрат сверх этой нормы. Местная власть может увеличивать норму, например, взымать налог с квартир площадью не от 60, а от 80 квадратов.

Например, если есть квартира площадью 70 квадратов, то при «норме» в 60 квадратов нужно будет заплатить только за 10 метров, а при «норме» в 80 квадратов – платить не придется. Каждый «лишний» квадратный метр стоит не больше 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на первое января прошлого года. 2016 год начался с минималкой 1378 гривен. Таким образом, в этом году за каждый квадрат площади сверхнормы нужно платить от 0 до 20,67 гривни. К примеру, киевлянин с квартирой в 100 квадратных метров должен заплатить за 40 квадратов 551,2 гривни (при учетом налоговой ставки в 1%).

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