Фронтовая Горловка: стреляли в стороне Зайцево

Вечером местные жители сообщали о боевых действиях на севере.

Наиболее громко было после 21 час., когда в направлении Зайцево вновь заработали минометы. Также, по словам очевидцев, применялись гранатометы, а позднее — вооружение потяжелее.

Также в течение дня иногдп «шумела» сторона Светлодарской дуги.

В целом, после нескольких дней снижения активности, на линии разграничения вновь увеличивается количество обстрелов. Особенно «жарко» вчера вечером было под Донецком, где интенсивные бои велись в районе Трудовских, аэропорта и Спартака, Авдеевки и Марьинки, в которой повреждены два частных дома. Также неспокойно было под Докучаевском, на мариупольском направлении. О боях сообщали жители Попасной и Желобка.