Биометрический контроль пока не будут вводить для неподконтрольных районов Донбасса и Крыма

Суббота, 15 июля, 2017
Сбор биометрических данных, который планируют ввести для всех иностранцев, въезжающих в Украину, не будут применять для людей из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и из Крыма.
Сбор биометрических данных, который планируют ввести для всех иностранцев, въезжающих в Украину, не будут применять для людей из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и из Крыма. Об этом ВВС Украина рассказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.
«Технические аспекты контроля на этом направлении еще будут обсуждаться. Но сейчас речь идет об иностранцах, въезжающих в Украину», — рассказали в Госпогранслужбе.
«На территории Донецкой и Луганской областей находятся граждане Украины, которые в силу обстоятельств фактически оказались под оккупацией. Но они украинские граждане, это не иностранцы. Поэтому, по крайней мере на сегодня, это решение на них не распространяется», — подчеркнул Олег Слободян.
Он добавил, что аналогична и ситуация для админграницы с Крымом.
По словам Слободяна, сейчас есть все возможности ввести биометрический контроль при въезде в Украину для иностранцев с начала 2018 года, как и систему предварительной регистрации для россиян.
«При соответствующем финансировании обе системы заработают своевременно», — говорит представитель Госпогранслужбы.
Ранее о планах ввести биометрический контроль для иностранцев заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Он объяснил такое решение международными угрозами, исходящими, в частности, от России.
В РФ такое решение уже раскритиковали и рассказали о возможных зеркальных ответных действиях.