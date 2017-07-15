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Биометрический контроль пока не будут вводить для неподконтрольных районов Донбасса и Крыма

Суббота, 15 июля, 2017

Сбор биометрических данных, который планируют ввести для всех иностранцев, въезжающих в Украину, не будут применять для людей из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и из Крыма.

Сбор биометрических данных, который планируют ввести для всех иностранцев, въезжающих в Украину, не будут применять для людей из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и из Крыма. Об этом ВВС Украина рассказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Технические аспекты контроля на этом направлении еще будут обсуждаться. Но сейчас речь идет об иностранцах, въезжающих в Украину», — рассказали в Госпогранслужбе.

«На территории Донецкой и Луганской областей находятся граждане Украины, которые в силу обстоятельств фактически оказались под оккупацией. Но они украинские граждане, это не иностранцы. Поэтому, по крайней мере на сегодня, это решение на них не распространяется», — подчеркнул Олег Слободян.

Он добавил, что аналогична и ситуация для админграницы с Крымом.

По словам Слободяна, сейчас есть все возможности ввести биометрический контроль при въезде в Украину для иностранцев с начала 2018 года, как и систему предварительной регистрации для россиян.

«При соответствующем финансировании обе системы заработают своевременно», — говорит представитель Госпогранслужбы.

Ранее о планах ввести биометрический контроль для иностранцев заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он объяснил такое решение международными угрозами, исходящими, в частности, от России.

В РФ такое решение уже раскритиковали и рассказали о возможных зеркальных ответных действиях.

Zik



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