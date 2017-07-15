 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Донецкий прокурор требовал $10 тысяч за снятие ареста с рублей, которые контрабандой везли на Донбасс

Суббота, 15 июля, 2017

Апелляционный суд Киева 12 июля отказался снять арест со 105 тыс. грн, которые были найдены в кабинете начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы в прокуратуре Донецкой области Сергея Украинского во время обыска в его кабинете в Мариуполе. Об этом сообщают «Наші гроші».


Досудебное расследование осуществляет НАБУ.

Сам прокурор уверял, что деньги — не его, а родственника и подчиненного, которые он временно хранил.

По данным НАБУ, в марте 2016 года на трассе Артемовск-Горловка представители контрольных служб остановили «Volkswagen Caddy» и обнаружили, что водитель пытается провезти на территорию ОРДЛО 4,8 млн российских рублей (около $ 184 тыс. по нынешнему курсу). Деньги арестовали, и вот именно за то, чтобы снять с них арест, прокурор якобы требовал $ 10 тыс.

О том, что хочет денег, Сергей Украинский, по словам детективов, сказал адвокату подозреваемого. Заверил, если не дадут взятку, возвращение арестованного имущества будет невозможным. Собственноручно меченых денег он не брал, а послал адвоката подозреваемого к другому знакомому адвокату по фамилии Андрей Чернышов. Как только Чернышев получил деньги, был задержан работниками ГПУ и СБУ, деньги изъяли.

Сергею Украинскому грозит срок до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования