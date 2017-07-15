Донецкий прокурор требовал $10 тысяч за снятие ареста с рублей, которые контрабандой везли на Донбасс

Апелляционный суд Киева 12 июля отказался снять арест со 105 тыс. грн, которые были найдены в кабинете начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы в прокуратуре Донецкой области Сергея Украинского во время обыска в его кабинете в Мариуполе. Об этом сообщают «Наші гроші».



Досудебное расследование осуществляет НАБУ.

Сам прокурор уверял, что деньги — не его, а родственника и подчиненного, которые он временно хранил.

По данным НАБУ, в марте 2016 года на трассе Артемовск-Горловка представители контрольных служб остановили «Volkswagen Caddy» и обнаружили, что водитель пытается провезти на территорию ОРДЛО 4,8 млн российских рублей (около $ 184 тыс. по нынешнему курсу). Деньги арестовали, и вот именно за то, чтобы снять с них арест, прокурор якобы требовал $ 10 тыс.

О том, что хочет денег, Сергей Украинский, по словам детективов, сказал адвокату подозреваемого. Заверил, если не дадут взятку, возвращение арестованного имущества будет невозможным. Собственноручно меченых денег он не брал, а послал адвоката подозреваемого к другому знакомому адвокату по фамилии Андрей Чернышов. Как только Чернышев получил деньги, был задержан работниками ГПУ и СБУ, деньги изъяли.

Сергею Украинскому грозит срок до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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