«Вот у вас есть недвижимость, авто, депозит»: суды массово лишают переселенцев выплат

Часто все «богатство» оставлено на неподконтрольной территории.

Суды массово лишают вынужденных переселенцев выплат на аренду жилья и просят вернуть деньги за прошлые года. Причина — у них находят депозиты, «лишние» авто или недвижимость.

Сами переселенцы и эксперты говорят, что часто эти люди не могут воспользоваться своими имущественными правами, поскольку все осталось на неподконтрольной территории. В результате, чтобы выжить, некоторые переселенцы даже вынуждены возвращаться.

НАХОДЯТ ДЕПОЗИТЫ И АВТО

В Сокальском районе Львовской области недавно суд решил, что переселенец должен вернуть государству деньги в размере 5864 грн. Они были выплачены ему еще в 2015 году на оплату ЖКХ. Причина: сотрудники социальной службы обнаружили у одного из членов семьи депозит в банке, который превышает 10-кратный размер прожиточного минимума (более 11760 грн. в 2015 году). А в мае суд Торецка постановил вернуть 10500 грн., которые получила семья внутренних переселенцев. В декларации они указали, что имеют только автомобиль ВАЗ, но департамент соцзащиты после верификации получил данные о том, что в семье три авто.

Житель Луганска, который сейчас проживает в Сумской области рассказал «Вестям», что у него недавно также потребовали вернуть почти 11 тысяч грн. льгот, которые выплачивало ему государство в течение 2015-16 гг.

«Они заявили, что у меня есть автомобиль. Я им даже справку показал, что авто у меня в угоне. Машина осталась в Луганске, куда я поехать не могу! Там ее давно уже кто-то «приватизировал», — возмущается переселенец из Луганска Олег.

ВЫНУЖДЕНЫ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Волонтеры рассказывают, что среди переселенцев есть разные люди. Одни действительно пользуются льготами, хотя могут себе позволить безбедно жить, но немалая часть переселенцев при этом до сих пор ютятся в съемных комнатах и в общежитиях. И для них потеря льгот, а уже тем более возврат денег, которые они заплатили за коммунальные квартиры или аренду жилья, – серьезный удар.

«Часто людям говорят, вот у вас есть недвижимость, автомобиль, депозит. Но люди не имеют доступа к этому по разным причинам. – говорит «Вестям» руководитель инициативы Крым SOS Тамила Ташева. – Люди снимают комнаты в общежитиях, квартиры, поэтому у них каждая копейка на счету, а им приходится еще и возвращать выплаты. Единственный выход – снова идти в суд и отстаивать свои права».

По словам волонтеров, проверки стали жестче. «Государство пытается лишить льгот и пенсий людей, отыскивая разные зацепки, – добавляет руководитель общественной организации «Общественные граждане» Ольга Коссе. — Это несправедливо, потому что органы должны были все это проверять сразу при подаче документов, а не через три года. И теперь еще требовать вернуть те небольшие выплаты, которые людьми уже потрачены. В результате многие просто возвращаются на неподконтрольную территорию, ищут там работу».

Адвокат Иван Либерман говорит, что переселенцы могут опротестовать решение суда. «Правда, на это уйдет как минимум полгода, и придется пройти два суда. Сначала подать гражданский иск и доказать, что этого имущества фактически у вас нет – т.е. оно повреждено, украдено и т.п. А затем с решением суда уже обратиться админсуд и доказать незаконность того, что вас лишили выплат», — говорит Либерман.

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