Итоги саммита Украина-ЕС: с безвизом и ассоциацией, но без перспективы членства в ЕС и НАТО

Германия, Франция и Нидерланды заблокировали согласование итогового заявления XIX саммита Украина-ЕС.

За прошедшую неделю Запад дал четко понять Украине, что в ближайшее время ее не ждут ни в ЕС, ни в НАТО. Это косвенно подтвердил и визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину, и прошедший 12-13 июля саммит Украина-ЕС в Киеве. И причина не только и не столько в том, что Украина медленно проводит реформы и борется с коррупцией, сколько в России. В Евросоюзе не хотят прямой конфронтации с Москвой из-за Киева, пытаясь, лишний раз не раздражать Кремль. Попытки украинской стороны включить в итоговое заявление саммита упоминание о поддержке ЕС ее евроинтеграционных стремлений европейские лидеры восприняли крайне негативно. Все закончилось тем, что второй раз в истории украинско-европейских саммитов общее заявление так и не обнародовали, а лидеры ЕС ушли от ответа на вопрос журналистов о подтверждении Евросоюзом европейского выбора Украины.

«Украина, несомненно, не сможет стать членом ЕС в следующие 20-25 лет, и членом НАТО тоже». Это слова президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера во время визита в Гаагу накануне референдума в Нидерландах по ассоциации с Украиной (6 апреля 2016 года на консультативном референдуме более 60% нидерландцев высказались против ассоциации с Украиной). За почти полтора года Украине удалось выполнить все требования ЕС для получения безвизового режима и обойти все острые углы в дискуссии с споре с Нидерландами, от которых зависела окончательная ратификация Соглашения об ассоциации. Чуть больше чем за месяц безвизом воспользовались более 100 тысяч украинцев, с 1 сентября в полном объеме начнет действовать ассоциация Украина-ЕС. Все это можно считать абсолютной «перемогой» Украины.

«Я искренне убежден, что безвиз стал настоящим водоразделом между европейским будущим и советским прошлым Украины. Я сказал, что это последнее «Прощай!» Советскому союзу и Российской империи, и возвращение Украины в семью европейских народов», – заявил Петр Порошенко, открывая заседание XIX саммита Украина-ЕС.

Дональд Туск, выступая на украинском, подчеркнул, что Украина прошла только половину пути, напомнив о реформах. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, взяв слово, отшутился, мол, не знает, какой рабочий язык встречи, но потом серьезно напомнил Украине о необходимости борьбы с коррупцией.

Главные итоги XIX саммита Украина-ЕС:

ЕС стоит на стороне Украины против российской агрессии, не признает незаконной аннексии Крыма и призывает к полной реализации Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России в этом вопросе;

ЕС призывает немедленно освободить незаконно удерживаемых граждан Украины в Крыму и России;

в начале 2018 года в Брюсселе пройдет инвестиционная конференция и международный форум по совместной модернизации и эксплуатации украинской ГТС;

начинается разработка дорожных карт дальнейшей евроинтеграции Украины;

будет создана неформальная рабочая группа Украина-ЕС по стратегической коммуникации, которая повысит эффективность реагирования на хакерские и дезинформационные кампании РФ;

ЕС больше не требует создания отдельного Антикоррупционного суда, лидеры ЕС согласились на отдельную антикоррупционную палату в Верховном суде.

Но совместное заявление по итогам саммита стороны так и не приняли. Накануне сайт DW сообщал, что Киев настаивал на включение в текст документа пункта о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины. По информации источника издания в Еврокомиссии, против такой формулировки категорически выступили Нидерланды и косвенно их поддержали Германия и Франция. Именно Нидерланды год блокировали окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации. В декабре прошлого года в Гааге удалось согласовать так называемое специальное компромиссное интерпретационное заявление, в котором говорится, что Соглашение об ассоциации не предоставляет Украине ни статуса кандидата на вступление в ЕС, ни шансов получить такой статус в будущем. Во многом такое поведение Нидерландов объяснялось парламентской избирательной кампанией. Многие партии, в том числе и политсила премьера Марка Рютте, использовали тему ассоциации с Украиной в своих интересах, чтобы набить себе побольше баллов.

Страсти вокруг итогового заявления XIX саммита Украина-ЕС разгорелись нешуточные. По словам источников »Сегодня» в украинских дипкругах, в среду за ужином лидеры ЕС, которые прибыли на саммит, заняли жесткую позицию. Категорическое «нет» Нидерландов еще можно понять: парламентские выборы у них закончились, а вот формирование правительства еще продолжается, поэтому на украинском вопросе там спекулируют оппозиционные и крайне правые политики. А вот позицию Франции и Германии ярко описывает заявление зампредседателя Европарламента, депутата от Свободной демократической партии Германии Александра Графа Ламбсдорффа. По его словам, у стран-членов НАТО нет желания принимать Украину в Альянс и потом ввязываться в конфликт с Россией.

На итоговой по результатам саммита пресс-конференции на прямой вопрос журналиста о том, где итоговое заявление и есть ли там упоминание о евроинтеграционных стремлениях Украины, ни Дональд Туск, ни Жан-Клод Юнкер, который все время подгонял спикеров словами «Я голоден!», не ответили. Вместо этого президент Совета ЕС зачитал тезис из преамбулы Соглашения об ассоциации. «И это не слоган. В ней записано, что ЕС признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», – заявил Туск, добавив, что поддерживает это положение, но подчеркнул, что это заявление делает от своего имени, а не от имени ЕС.

Ситуация, которая сложилась на XIX саммите Украина-ЕС, напоминает визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину. На совместной пресс-конференции по итогам Комиссии Украина-НАТО Петр Порошенко заявил, что украинская сторона предложила, а Альянс это принял, начать диалог по предоставлению плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины. Столтенберг на заявление украинского президента промолчал. Позже в пресс-службе Альянса объяснили, что не давали согласия на старт диалога по ПДЧ. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер объяснял такую позицию Запада нежеланием ни НАТО, ни ЕС ввязываться в конфликт с Россией из-за Украины. Особенно Германии, которая находится на пороге выборов, а канцлер Ангела Меркель, как известно, идет на четвертый срок.

Впрочем, как и в случае с ПДЧ, которое нам не предоставили на саммите в Бухаресте в 2008 году, а в понедельник на Комиссии Украина-НАТО даже не дали гарантий начала диалога, перед Украиной еще долгая дорога реформ. Реформ, необходимых не только для вступления в ЕС и НАТО, но и для самой Украины. Но и лидерам ЕС нужно осознать, что украинцы должны понимать конечную цель этих реформ. А таковой может стать признание Западом права Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

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