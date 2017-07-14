Фронтовая Горловка: вечером было громко

В четверг, 13 июля, на окраинах вновь было неспокойно. К счастью, развития эти события не получили.

Отголоски боевых действий горожане слышали еще днем, но тогда в соцсетях их успокаивали, мол, «работает полигон, не паникуйте». А вот поздним вечером бои на севере и западе таки заставили поволноваться. Около 21 час. начали стрелять из тяжелого, но недолго. Затем, ближе к 22.30 некоторое время вновь были слышны «бахи», после которых активно боевые действия больше не велись.

Вечером также шли интенсивные бои под Донецком (Трудовские, Марьинка, аэропорт, Спартак, Ясиноватая, Авдеевка).