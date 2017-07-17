Как было обещано в анонсе первого тура чемпионата Украины по футболу, публикуем календарь игр матчей Премьер-лиги в 2017-м году.

Напомним, в турнире, как и в минувшем сезоне, примут участие 12 команд.

2-й тур (22 июля)

«Карпаты» — «Ворскла»

«Шахтер» — «Динамо»

«Черноморец» — «Сталь»

«Заря» — «Мариуполь»

«Верес» — «Александрия»

«Звезда» — «Олимпик»

3-й тур (29 июля)

«Олимпик» — «Верес»

«Александрия» — «Заря»

«Мариуполь» — «Черноморец»

«Сталь» — «Шахтер»

«Динамо» — «Карпаты»

«Ворскла» — «Звезда»

4-й тур (4 августа)

«Ворскла» — «Динамо»

«Карпаты» — «Сталь»

«Шахтер» — «Мариуполь»

«Черноморец» — «Александрия»

«Заря» — «Олимпик»

«Звезда» — «Верес»

5-й тур (12 августа)

«Верес» — «Заря»

«Олимпик» — «Черноморец»

«Александрия» — «Шахтер»

«Мариуполь» — «Карпаты»

«Сталь» — «Ворскла»

«Динамо» — «Звезда»

6-й тур (19 августа)

«Динамо» — «Сталь»

«Ворскла» — «Мариуполь»

«Карпаты» — «Александрия»

«Шахтер» — «Олимпик»

«Черноморец» — «Верес»

«Звезда» — «Заря»

7-й тур (26 августа)

«Заря» — «Черноморец»

«Верес» — «Шахтер»

«Олимпик» — «Карпаты»

«Александрия» — «Ворскла»

«Мариуполь» — «Динамо»

«Сталь» — «Звезда»

8-й тур (9 сентября)

«Сталь» — «Мариуполь»

«Динамо» — «Александрия»

«Ворскла» — «Олимпик»

«Карпаты» — «Верес»

«Шахтер» — «Заря»

«Звезда» — «Черноморец»

9-й тур (16 сентября)

«Черноморец» — «Шахтер»

«Заря» — «Карпаты»

«Верес» — «Ворскла»

«Олимпик» — «Динамо»

«Александрия» — «Сталь»

«Мариуполь» — «Звезда»

10-й тур (23 сентября)

«Мариуполь» — «Александрия»

«Сталь» — «Олимпик»

«Динамо» — «Верес»

«Ворскла» — «Заря»

«Карпаты» — «Черноморец»

«Звезда» — «Шахтер»

11-й тур (29 сентября)

«Шахтер» — «Карпаты»

«Черноморец» — «Ворскла»

«Заря» — «Динамо»

«Верес» — «Сталь»

«Олимпик» — «Мариуполь»

«Александрия» — «Звезда»

12-й тур (14 октября)

«Олимпик» — «Александрия»

«Верес» — «Мариуполь»

«Сталь» — «Заря»

«Черноморец» — «Динамо»

«Шахтер» — «Ворскла»

«Звезда» — «Карпаты»

13-й тур (21 октября)

«Ворскла» — «Карпаты»

«Динамо» — «Шахтер»

«Сталь» — «Черноморец»

«Мариуполь» — «Заря»

«Александрия» — «Верес»

«Олимпик» — «Звезда»

14-й тур (29 октября)

«Верес» — «Олимпик»

«Заря» — «Александрия»

«Черноморец» — «Мариуполь»

«Шахтер» — «Сталь»

«Карпаты» — «Динамо»

«Звезда» — «Ворскла»

15-й тур (4 ноября)

«Динамо» — «Ворскла»

«Сталь» — «Карпаты»

«Мариуполь» — «Шахтер»

«Александрия» — «Черноморец»

«Олимпик» — «Заря»

«Верес» — «Звезда»

16-й тур (18 ноября)

«Заря» — «Верес»

«Черноморец» — «Олимпик»

«Шахтер» — «Александрия»

«Карпаты» — «Мариуполь»

«Ворскла» — «Сталь»

«Звезда» — «Динамо»

17-й тур (25 ноября)

«Сталь» — «Динамо»

«Мариуполь» — «Ворскла»

«Александрия» — «Карпаты»

«Олимпик» — «Шахтер»

«Верес» — «Черноморец»

«Заря» — «Звезда»

18-й тур (2 декабря)

«Черноморец» — «Заря»

«Шахтер» — «Верес»

«Карпаты» — «Олимпик»

«Ворскла» — «Александрия»

«Динамо» — «Мариуполь»

«Звезда» — «Сталь»

19-й тур (9 декабря)

«Мариуполь» — «Сталь»

«Александрия» — «Динамо»

«Олимпик» — «Ворскла»

«Верес» — «Карпаты»

«Заря» — «Шахтер»

«Черноморец» — «Звезда»