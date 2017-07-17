Понедельник, 17 июля, 2017
Как было обещано в анонсе первого тура чемпионата Украины по футболу, публикуем календарь игр матчей Премьер-лиги в 2017-м году.
Напомним, в турнире, как и в минувшем сезоне, примут участие 12 команд.
2-й тур (22 июля)
«Карпаты» — «Ворскла»
«Шахтер» — «Динамо»
«Черноморец» — «Сталь»
«Заря» — «Мариуполь»
«Верес» — «Александрия»
«Звезда» — «Олимпик»
3-й тур (29 июля)
«Олимпик» — «Верес»
«Александрия» — «Заря»
«Мариуполь» — «Черноморец»
«Сталь» — «Шахтер»
«Динамо» — «Карпаты»
«Ворскла» — «Звезда»
4-й тур (4 августа)
«Ворскла» — «Динамо»
«Карпаты» — «Сталь»
«Шахтер» — «Мариуполь»
«Черноморец» — «Александрия»
«Заря» — «Олимпик»
«Звезда» — «Верес»
5-й тур (12 августа)
«Верес» — «Заря»
«Олимпик» — «Черноморец»
«Александрия» — «Шахтер»
«Мариуполь» — «Карпаты»
«Сталь» — «Ворскла»
«Динамо» — «Звезда»
6-й тур (19 августа)
«Динамо» — «Сталь»
«Ворскла» — «Мариуполь»
«Карпаты» — «Александрия»
«Шахтер» — «Олимпик»
«Черноморец» — «Верес»
«Звезда» — «Заря»
7-й тур (26 августа)
«Заря» — «Черноморец»
«Верес» — «Шахтер»
«Олимпик» — «Карпаты»
«Александрия» — «Ворскла»
«Мариуполь» — «Динамо»
«Сталь» — «Звезда»
8-й тур (9 сентября)
«Сталь» — «Мариуполь»
«Динамо» — «Александрия»
«Ворскла» — «Олимпик»
«Карпаты» — «Верес»
«Шахтер» — «Заря»
«Звезда» — «Черноморец»
9-й тур (16 сентября)
«Черноморец» — «Шахтер»
«Заря» — «Карпаты»
«Верес» — «Ворскла»
«Олимпик» — «Динамо»
«Александрия» — «Сталь»
«Мариуполь» — «Звезда»
10-й тур (23 сентября)
«Мариуполь» — «Александрия»
«Сталь» — «Олимпик»
«Динамо» — «Верес»
«Ворскла» — «Заря»
«Карпаты» — «Черноморец»
«Звезда» — «Шахтер»
11-й тур (29 сентября)
«Шахтер» — «Карпаты»
«Черноморец» — «Ворскла»
«Заря» — «Динамо»
«Верес» — «Сталь»
«Олимпик» — «Мариуполь»
«Александрия» — «Звезда»
12-й тур (14 октября)
«Олимпик» — «Александрия»
«Верес» — «Мариуполь»
«Сталь» — «Заря»
«Черноморец» — «Динамо»
«Шахтер» — «Ворскла»
«Звезда» — «Карпаты»
13-й тур (21 октября)
«Ворскла» — «Карпаты»
«Динамо» — «Шахтер»
«Сталь» — «Черноморец»
«Мариуполь» — «Заря»
«Александрия» — «Верес»
«Олимпик» — «Звезда»
14-й тур (29 октября)
«Верес» — «Олимпик»
«Заря» — «Александрия»
«Черноморец» — «Мариуполь»
«Шахтер» — «Сталь»
«Карпаты» — «Динамо»
«Звезда» — «Ворскла»
15-й тур (4 ноября)
«Динамо» — «Ворскла»
«Сталь» — «Карпаты»
«Мариуполь» — «Шахтер»
«Александрия» — «Черноморец»
«Олимпик» — «Заря»
«Верес» — «Звезда»
16-й тур (18 ноября)
«Заря» — «Верес»
«Черноморец» — «Олимпик»
«Шахтер» — «Александрия»
«Карпаты» — «Мариуполь»
«Ворскла» — «Сталь»
«Звезда» — «Динамо»
17-й тур (25 ноября)
«Сталь» — «Динамо»
«Мариуполь» — «Ворскла»
«Александрия» — «Карпаты»
«Олимпик» — «Шахтер»
«Верес» — «Черноморец»
«Заря» — «Звезда»
18-й тур (2 декабря)
«Черноморец» — «Заря»
«Шахтер» — «Верес»
«Карпаты» — «Олимпик»
«Ворскла» — «Александрия»
«Динамо» — «Мариуполь»
«Звезда» — «Сталь»
19-й тур (9 декабря)
«Мариуполь» — «Сталь»
«Александрия» — «Динамо»
«Олимпик» — «Ворскла»
«Верес» — «Карпаты»
«Заря» — «Шахтер»
«Черноморец» — «Звезда»
Обратите внимание, что указан базовый день проведения матчей. Точные сроки и время начала будут определяться по ходу турнира. К слову, подробное расписание игр вы найдете в наших традиционных анонсах.