Фронтовая Горловка: под звуки грома работало тяжелое

Если в течение дня в окрестностях города сохранялась тишина, то вечером бои вспыхнули с новой силой.

Стрелять начали ближе к 19 час. Сначала мощный «бах» прогремел на севере/северо-западе, затем там же были слышны перестрелки, а позднее и тяжелое. Спустя час «зашумела» и юго-западная сторона.

В дальнейшем, наиболее активно боевые действия велись на северных окраинах, где со временем «подключилась» бронетехника. В районе Зайцево продолжали стрелять как до полуночи, так и некоторое время после нее.

Происходили боестолкновения и возле других населенных пунктов региона. Под обстрел вновь попала жилая часть Марьинки, а в Новоазовском районе снаряды рвались рядом с наблюдательным пунктом СЦКК. Также стреляли под Широкино/Пикузы (бывшее Коминтерново), Красногоровкой и Авдеевкой/Ясиноватой.