Посольство Украины в Египте не подтвердило гибель украинцев в Хургаде

Об этом сообщил посол Украины в Египте Геннадий Латий.

«На сегодня мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. По нашей информации, это могут быть граждане Германии или Армении», — сказал посол в эфире телеканала 112.

По его словам, была ранена Елена Михайленко, которая родилась в Украине, но является гражданкой Российской Федерации.

Нападение произошло 14 июля на закрытом пляже отеля в Хургаде. Как говорится в сообщении МВД Египта, мужчина с ножом пробрался на территорию отеля с общественного пляжа, расположенного рядом. Он напал на несколько групп туристов, в результате чего, кроме двух погибших, пострадали еще как минимум четыре человека.

Стоит отметить, что сначала местные СМИ сообщили и гибели двух гражданок Украины. Однако затем эта информация была опровергнута. Позднее, МИД Германии подтвердили данные о немецком гражданстве двух погибших женщин.

В связи с трагическими событиями МИД Украины настойчиво рекомендует гражданам воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью, в течение действия в государстве чрезвычайного положения. Эти предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая ИГИЛ, все чаще направляющих террористические акты против гражданских лиц с учетом их религиозной принадлежности.