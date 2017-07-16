Фронтовая Горловка: стреляли с самого утра, а днем город потряс мощный взрыв

Сводки за вчерашний день рассказали о неспокойной обстановке в окрестностях города на протяжении всего дня.

Стрелять в субботу начали с самого утра — о перестрелках местные жители сообщили уже в 7 час. Затем стало относительно спокойно, но днем (около 14.30) в центре Горловке прогремел загадочный взрыв. По мнению очевидцев, его эпицентр находился в районе ж/м Короленко или 245-го квартала. По неподтвержденным данным, недалеко от бывшей фабрики трикотажного полотна был произведен подрыв взрывного устройства.

Вечером ситуация вновь обострилась. Ближе к 19 час. «зашумела» сторона Широкой Балки. К 21 час. завязались стрелково-минометные бои на западе и севере. Позднее, за городской чертой на юго-западном направлении был сильный обстрел, в небе наблюдались мощные вспышки. Некоторое время после полуночи на севере и юго-западе периодически продолжали вспыхивать бои.

Сегодня, 16 июля, около 7.30 уже начали стрелять — на севере было слышно крупнокалиберное вооружение, возможно, БМП.

Сложная обстановка сохраняется под Донецком, на луганском и мариупольском направлениях.