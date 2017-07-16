«Шахтер» без проблем обыграл «Динамо» и завоевал первый трофей сезона

Новый футбольный сезон в Украине, как обычно, открывается матчем за Суперкубок, в котором встречаются чемпион страны и обладатель национального Кубка.



Вот и вчера на стадионе «Черноморец» в Одессе сошлись два сильнейших клуба последних десятилетий — «Шахтер» и «Динамо».

Горняки с самого начала выглядели интереснее и действовали острее, что быстро привело к успеху — на 8-й минуте Исмаили прострелил в штрафной киевлян, а аргентинский нападающий Факундо Феррейра замкнул передачу — 1:0. Затем игра постепенно выравнялась, а под занавес первого тайма «Динамо» и вовсе удалось перехватить инициативу и создать несколько моментов, но Пятов выручил, а однажды грамотно в ситуации разобрался Срна.

После перерыва «Шахтер» снова выдал сильную десятиминутку, которую венчал гол-близнец. На 55-ой минуте снова Исмаили прострелил, а Феррейра в касание переправил мяч в сетку — 2:0.

Такой расклад окончательно вывел из себя болельщиков «Динамо» — с трибун на поле полетели петарды и арбитру пришлось на несколько минут останавливать поединок. Стоит отметить, что аналогичным образом хулиганили киевские фанаты и в первой половине встречи.

За 10 минут до конца матча вторую желтую карточку получил Тарас Степаненко и оставил свою команду в меньшинстве. Горняки отошли назад и сконцентрировались на обороне, тем не менее динамовцы имели несколько возможностей отыграться, но «Шахтер» не только выстоял, но и пытался контратаковать.

2:0 — подопечные Фонсеки, для которого, кстати, игра с киевлянами была юбилейной, 50-й в качестве главного тренера «Шахтера», в восьмой раз в своей истории выиграли Суперкубок Украины. К слову, его призовой фонд был увеличен — победитель получил 1,25 млн. грн., а «Динамо» – 750 тысяч.

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