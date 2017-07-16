Кардинал Ватикана посетил Славянск и встретился с жителями и переселенцами

Славянск посетил кардинал Леонардо Сандри, который провел молитву в часовне Греко-каталической церкви, и передал послание мира для нашего региона от Папы Франциска.

Для встречи с кардиналом от городских властей приехал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный, который высоко оценил ту миротворческую и духовную деятельность, которую греко-католическая церковь проводит для местных жителей. В свою очередь высокий гость также поблагодарил руководство города за возможность для каждого жителя свободно выбирать веру.

После молитвы собравшиеся жители и гости города могли задать вопросы и пообщаться с кардиналом. Среди вопросов, которые заботят людей, основным был вопрос войны и мира на Донбассе.

Почетный гость города посетил социальный центр Каритас, пообщался с его сотрудниками, узнал о его текущей деятельности, и встретился с детьми, в т.ч. из Донецка и Горловки, которые его посещают.

Дети с удовольствием общались с кардиналом и дарили ему свои открытки и рисунки, которые гость принял с глубочайшей любовью и почтением.