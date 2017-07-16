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Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут

Воскресенье, 16 июля, 2017

Помимо призыва на срочную службу, в мае также начали призывать в армию украинцев с высшим образованием.

Президент Украины подписал указ №178/2017, согласно которому уже в следующем месяце в армию заберут молодых людей возрастом от 20 до 27 лет. В апреле мае на срочную службу в армию забрали больше 14 тысяч украинцев. 9 135 – в Вооруженные Силы Украины, 4 200 – в Нацгвардию и 800 человек – в Государственную специальную службу транспорта. Сколько украинцев призовут на службу в следующем месяце, на данный момент неизвестно. Сроки призыва определяет глава государство, а количество призывников и бюджет кампании – правительство.

К слову, в этом году призыв одного человека обходился бюджету в 3293 гривни. 3200 из них – разовая денежная помощь призывнику (в размере двух прожиточных минимумов) и еще 93 гривни – деньги на подготовку и проведение призыва без учета питания и расходов на транспорт. Стоит отметить, что еще в прошлом году материальная помощь призывникам выдавалась в размере двух минимальных зарплат (на данный момент это 6400 гривен), однако после решение о повышении минималки вместо двух минимальных зарплат приняли решения выдавать два прожиточных минимум.

Кого могут призвать в армию в августе:

  •  Мужчины возрастом от 20 до 27 лет
  •  Годные по состоянию здоровья
  •  Без судимости
  •  Не проходили военную службу

Помимо призыва на срочную службу в мае также начали призывать в армию украинцев с высшим образованием, которые окончили военные кафедры. Офицеры запаса считаются «годными» до 43 лет. Как и срочники, служить они должны полтора года. К слову, еще несколько лет назад окончание военной кафедры при вузе давало право на отсрочку. Всего за семь лет в Украине набралось больше 90 тысяч офицеров запаса.

Следующий после августа призыв в армию ожидается в октябре-ноябре этого года.

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