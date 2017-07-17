Фронтовая Горловка: в воскресенье тихо не было

Вечером и ночью горловчане слышали боевые действия.

Как мы уже сообщали, в воскресенье стрелять начали с самого утра. Сначала «шумел» север, а после 9 час. с юго-запада периодически доносились тяжелые отголоски боев на участке от Ясиноватой до Авдеевки. К слову, это направление в течение дня так и не затихло.

Затем о боевых действиях местные жители Горловки начали рассказывать уже вечером. Вновь упоминались южные окраины, а после наступления темноты в сводках появились упоминания о нарушениях тишины на севере. Так, ближе к 22 час. стрелковое, крупнокалиберное вооружение, гранатометы и минометы применялось в районе Зайцево и несколько западнее.

После полуночи ситуация не изменилась, разве что «проснулся» северо-восток. О боях поступали сообщения и позднее.