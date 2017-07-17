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В Енакиево появилось 25-метровое «космическое» граффити

Понедельник, 17 июля, 2017

Граффити-портрет известного советского летчика-испытателя и космонавта Георгия Берегового теперь украшает здание гостиницы.

«В Енакиево завершили работу над граффити с изображением советского летчика-испытателя Георгия Берегового, — говорится в сообщении. — Изображение высотой 25 метров решили разместить на стене гостиницы «Мир», чтобы не только жители, но и гости города имели возможность увидеть портрет великого земляка».

Подчеркивается, это не разовая акция, а проект, получивший название «Знай наших». На следующих граффити также будут изображены знаменитые уроженцы городов Донбасса.

Георгий Тимофеевич Береговой (15 апреля 1921, село Фёдоровка, Полтавская губерния, Украинская ССР — 30 июня 1995, Москва, Россия) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза(единственный, кто удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй — за полёт в космос).
Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации, кандидат психологических наук, Лётчик-космонавт СССР № 12. Лауреат Государственной премии СССР (1981).



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