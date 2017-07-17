В Енакиево появилось 25-метровое «космическое» граффити

Граффити-портрет известного советского летчика-испытателя и космонавта Георгия Берегового теперь украшает здание гостиницы.

«В Енакиево завершили работу над граффити с изображением советского летчика-испытателя Георгия Берегового, — говорится в сообщении. — Изображение высотой 25 метров решили разместить на стене гостиницы «Мир», чтобы не только жители, но и гости города имели возможность увидеть портрет великого земляка».

Подчеркивается, это не разовая акция, а проект, получивший название «Знай наших». На следующих граффити также будут изображены знаменитые уроженцы городов Донбасса.