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Над Донбассом разведывательный полет совершил американский беспилотник

Вторник, 18 июля, 2017

По информации СМИ стратегический беспилотник ВВС США совершил «многочасовой разведывательный полет» вдоль линии разграничения.

 

Подчеркивается, что аппарат не пересекал линию разграничения и двигался на высоте примерно 16,7 тысячи метров.

В «ДНР» уже назвали появление американского беспилотника над линией разграничения прямым нарушением Минских соглашений.

«Мониторинг и верификация всего происходящего в зоне конфликта на Юго-Востоке Украины возложены на СММ ОБСЕ. Если полет осуществляют любые другие организации, миссии, а тем более разведки любых западных стран, конечно же, это самое прямое нарушение Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Опасаются там и того, что собранная БПЛА информация попадет в ВСУ.

«Поэтому мы категорически против полетов беспилотников любой другой стороны над зоной разграничения», – заявил в итоге Денис Пушилин.

Согласно информации СМИ, беспилотник вылетел с базы на Сицилии. По некоторым данным, он способен вести разведку на глубине до 300 километров, поэтому мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик и пограничными районами России.



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