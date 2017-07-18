Над Донбассом разведывательный полет совершил американский беспилотник

По информации СМИ стратегический беспилотник ВВС США совершил «многочасовой разведывательный полет» вдоль линии разграничения.

Подчеркивается, что аппарат не пересекал линию разграничения и двигался на высоте примерно 16,7 тысячи метров.

В «ДНР» уже назвали появление американского беспилотника над линией разграничения прямым нарушением Минских соглашений.

«Мониторинг и верификация всего происходящего в зоне конфликта на Юго-Востоке Украины возложены на СММ ОБСЕ. Если полет осуществляют любые другие организации, миссии, а тем более разведки любых западных стран, конечно же, это самое прямое нарушение Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Опасаются там и того, что собранная БПЛА информация попадет в ВСУ.

«Поэтому мы категорически против полетов беспилотников любой другой стороны над зоной разграничения», – заявил в итоге Денис Пушилин.