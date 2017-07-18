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Лишь 15% украинцев хотят максимально развивать связи с неподконтрольным Донбассом — опрос

Вторник, 18 июля, 2017

Об этом сказала директор Фонда «Демократические инициатив» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

«23% населения поддерживают полную изоляцию так называемых «ДНР» и «ЛНР»; 22% — считают целесообразным держать экономическую блокаду, но сохранять гуманитарные отношения, 22% выступают за разрешение на торговлю критически важными товарами (продовольствием и товарами повседневного потребления и антрацитом) и максимальной поддержкой гуманитарных связей, а 15 % выступают за максимальное развитие связей с неподконтрольными территориями — как гуманитарных, так и торговых», — сообщила она.

«Однозначной точки зрения по этому вопросу нет», — отметила эксперт.

Вместе с этим, по ее словам, украинцы преимущественно поддерживают упрощение доступа к обучению в украинских учебных заведениях для жителей неподконтрольных территорий, предоставление поддержки (финансовой и материальной) жителям неподконтрольных территорий, стремящихся выехать на территории, контролируемые Украиной, усиление контроля за осуществлением выплат внутренне перемещенным лицам во избежание злоупотреблений, осуществление более серьезного контроля за пересечением линии разграничения, упрощение получения любых административных услуг в прифронтовых населенных пунктах и предоставление разрешения на торговлю с неподконтрольными территориями продуктами питания и товарами первой необходимости.

ОстроВ



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