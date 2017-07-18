Фронтовая Горловка: вечером шли бои на севере и юге

На окраинах города по-прежнему неспокойно.



О боях горловчане начали сообщать после 16.30 — на юго-западе загремели мощные, но отдаленные «бахи». Спустя три часа к ним добавились и боевые действия на севере, который продолжал воевать практически до полуночи. К стрелковому на участке от Майорска до Зайцево быстро добавились гранатометы, крупнокалиберное вооружение, а позже и более тяжелое.

Сложная обстановка сохраняется под Донецком, где вчера в Старомихайловке в результате обстрелов погибла женщина, еще двое местных жителей были ранены. Также зафиксировано попадание в дом в Куйбышевском районе.