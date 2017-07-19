Прифронтовое село в Донецкой области вышло в финал конкурса «Невероятные села Украины»

Прифронтовое село Александро-Калиново, что на Донетчине, таки поражает своим патриотизмом и любовью к родной земле. Несмотря на то, что с одной стороны Авдеевка, а с другой — Горловка, местные жители полны оптимизма.

Сегодня Александро-Калиново — это туристическая деревня, привлекающая тысячи любителей путешествий. А все начиналось с простого трактора, который принадлежал местному жителю Ивану Баглаю. Районная власть забрала его и не отдавала, аргументируя: «У вас негде его ставить», сообщает agroportal.ua.

Однако александро-калиновцы так просто не сдались. В 2011 году было образовано ОО «Энеида», в которое сегодня входит 50 человек. Члены организации создали музей украинской культуры «Довкілля» и вернули трактор селу.

Сегодня во дворе музея вы сможете увидеть знаменитый трактор, набор сельскохозяйственных принадлежности и другие старинные вещи. В самом музее, который реконструирован под старинную хату, показан быт наших предков.

Рядом находится старая школа, часть которой используется под экспозицию. В работе — еще две экспозиционные залы: комната советского времени и боевых действий в восточной части Украины.

Когда вы приедете в музей, вас радушно встретит ансамбль казачьей песни «Любава» с караваем и народными песнями.

«Туризм у нас очень хорошо пошел, однако 90% посетителей были из Донецка. Поэтому в связи с боевыми действиями этот процесс немного приостановился. Сейчас мы работаем над развитием инфраструктуры села и привлечением новых туристов», — говорит местный энтузиаст-краевед Андрей Тараман.

Украшением села является ландшафтный парк «Клебан-Бык». Его территория площадью 2900 га представляет собой живописную местность с уникальным ландшафтом: от широких степей до скалистых утесов. Участники экскурсионных маршрутов смогут увидеть прибрежный лес и водохранилище, скалообразные обнажения и меловую гору, окаменевшие деревья и парковые культуры. Основная экологическая тропа пока не работает — перерыта окопами.

Рядом с ландшафтным парком можно понежиться в соленых заводях, говорят — они лечебные. Просто походив босиком по соли, станете здоровее, уверяют местные.

С 6 января село вошло в состав Ильиновского ОТО. Планы у местных властей масштабные.

«Совсем скоро будет запущено строительство дома МНС, которое предоставит 17 рабочих мест для населения. Также в этом доме будет работать участковый. В планах — запустить молодежный центр (территориальное пространство для молодежи, где она сможет общаться и заниматься саморазвитием) и реконструировать дом культуры», — рассказывает заместитель старосты села Юлианна Стижик.

А еще в селе функционирует кооператив, который имеет в своем арсенале трактор и навесное оборудование, а это дает возможность его членам удешевить себестоимость продукции.

«В кооперативе не так много людей. Когда мы начинали его создавать, то столкнулись с некоторыми проблемами — люди боятся, что опять это будет колхоз, завтра-послезавтра опять придет война и все уничтожит. Однако те люди, которые действительно поняли его основную цель, с удовольствием присоединились», — рассказывает местный энтузиаст-краевед Андрей Тараман.

В селе действует аграрно-промышленный комплекс «Инвест», работают несколько фермеров и торговые точки, в соседнем — Бащинский мясоперерабатывающий комбинат, однако особой помощи со стороны местного бизнеса нет.

В Александро-Калиново работает школа, в которой недавно были заменены окна; дом культуры, где по выходным проходит дискотека; ФАП и церковь.

Защитой окружающей среды здесь занимаются все: от самого младшего до самого старшего. Гуляя по селу, вы можете встретить настоящую муравьиную ферму, которую создали дети, сделав опознавательный знак для того, чтобы муравьев не убивали и не наступали.

Проехав по селу, можно увидеть разрисованные остановки, стены домов и колодцев. Все это сделано за средства крестьян. За каждым таким объектом закреплена конкретная семья, которая должна поддерживать чистоту. Рядом развешаны таблички, кто сколько вложил в облагораживание того или иного объекта.

Также в селе вам могут организовать экскурсию по приусадебным участкам крестьян. Где-где, а здесь есть на что посмотреть.

Переселенцы Елена и Станислав Коваль переехали в деревню из Донецка. Ранее разводить рыб было хобби для Станислава, однако сегодня в селе архитектор по специальности зарабатывает на этом деньги.

«В прошлом году я выиграл японский грант на развитие бизнеса, эти деньги вложил в строительство теплицы и системы аквапоника. Занимаюсь разведение японского карпа, который вырастает до метра и живет столько же, сколько и человек», — рассказывает Станислав Коваль.

Его жена Елена — художница. В ее активе тысячи нарисованных картин, которые видел весь мир. Сегодня донецкая художница решила расширить свои умения — занялась гончарством. Поэтому, придя к Ковалям в гости, вы сможете получить мастер-класс и по рисованию, и по керамике, и даже по разведению карпа.

Следующая усадьба не менее привлекательна. Здесь очень чисто и красиво. Двор Владимира Пилипенко просто поражает. В нем все сделано своими руками: разнообразные аттракционы-трансформаторы, необычные клумбы, водоем, беседка и автомобиль.

А еще вы сможете заночевать в усадьбе «У пани Зоси», которая появилась в 2012 году.

И это далеко не все! Стоит только приехать и увидеть собственными глазами.

Место расположения: Донецкая область, Константиновский район, село Александро-Калиново. Как добраться: сначала нужно доехать до Константиновки на поезде или автобусе, а потом на маршрутке до Александро-Калиново (17 км).

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