«Шахтер» разгромил «Ворсклу и вышел на первое место

В Премьер-лиге состоялись два заключительных матча отчетного тура.

В Полтаве «Шахтер» разгромил «Ворсклу» — 3:0. Голы забивали легионеры — Феррейра, Марлос и Патрик. Стоит отметить, что полтавчане не сдавались и пытались отыграться, но разница в классе все-таки сказалась не в пользу хозяев поля.

«Динамо» дома также победило, но победа над «Черноморцем» досталась им намного труднее. Мало того, она была волевой. Одесситы открыли счет уже на 13-й минуте, но киевлянам удалось быстро отыграться, а под занавес первого тайма — выйти вперед — 2:1.

Теперь в следующем туре болельщиков ждет украинского супердерби — в Харькове «Шахтер» примет «Динамо».