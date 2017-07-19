Фронтовая Горловка: ситуация в Зайцево остается напряженной

В течение дня в городе было тихо, однако, вечером на его окраинах снова возобновились бои.

Первые сообщения о них начали поступать ближе к 19 час.

«На севере и северо-западе тяжелое» — писали горловчане.

Затем, уже после 22 час. очевидцы рассказали, что продолжаются бои в районе Зайцево. Позднее стало известно, что в этом многострадальном поселке под огонь попали несколько жилых домов. Также ночью было неспокойно на северо-востоке.

Под обстрелом оказалась и Авдеевка. Около 19 час. в результате взрыва мины ранения получили два мирных жителя — братья, 1955 и 1961 г.р.