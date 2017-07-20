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Матч-реванш между Джошуа и Кличко может быть подтвержден в ближайшее время

Четверг, 20 июля, 2017

Стивен Эспиноза — вице-президент американского телевизионного гиганта Showtime – заявил, что о повторном поединке между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может быть объявлено уже совсем скоро.


По мнению Эспинозы, несмотря на то, что Владимир еще не огласил свое решение, сделка об организации матча-реванша будет завершена очень скоро. «Похоже, что стороны пришли к этому, — рассказал Эспиноза в интервью Sky Sports. – Эдди Хирн сейчас очень близок к этому. На мой взгляд, многие варианты были изучены и отклонены и, думаю, решение будет довольно быстро».

Showtime, который владеет правами на трансляцию поединков Джошуа в США, заинтересован в том, чтобы матч-реванш британца с Кличко прошел в США. «Ни для кого не секрет, что мы будем рады, если он приедет в Америку, и, конечно же, это будет феноменальный бой, — заявил Эспиноза.- Это был бы самый большой бой супертяжеловесов в Вегасе, возможно, за пару десятилетий, и мы конечно, хотим транслировать его. Впрочем, это мега-бой, где бы он не состоялся. Я считаю, что это поединок года. Их прошлый бой — звездный спектакль, и для многих здесь, в США, этот поединок стал знакомством с Джошуа. Но аппетит и желание увидеть что-то еще только усиливаются».

Klitschko-brothers.com



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