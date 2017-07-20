Переселенка из Горловки: «Мы услышали звук разбитого стекла, а спустя время обнаружили на полу ванной комнаты пулю калибра 7,62»

Через три года после того, как в селе Тамбовка Запорожской области шальная пуля с полигона ранила посреди двора переселенку из Горловки, история повторилась: пуля со стрельбища вновь прилетела в дом, где живет эта молодая женщина.

СМИ, в т.ч. и «Кочегарка» уже рассказывали о том, как летом 2014-го 21-летнюю девушку, перебравшуюся из обстреливаемой Горловки к родне в Запорожскую область, ранило во дворе частного дома. Пуля прилетела со стрельбища, которое расположено в трех километрах от села. На днях история повторилась.

«Я тогда месяц провела в реанимации. Отверстие в черепе мне закрыли титановой пластиной»

В селе Тамбовка Мелитопольского района Запорожской области только одна улица — Речная. Она идет вдоль реки со сказочным названием Молочная. Мы сидим в увитой виноградной лозой беседке дома, где все и случилось три года назад.

— Я с родными жила в Горловке, — вспоминает 23-летняя Елена Кульша. — Тогда, в конце июля 2014-го, там уже шли военные действия, были обстрелы «Градами». 27 июля, собираясь уезжать, мы видели, как пятиэтажки оставались без пятых этажей, гибли люди. С собой взяли только летние вещи, надеясь, что ситуация разрешится за месяц-два и мы вернемся домой. К дяде в Тамбовку приехали 29 июля. А ЧП случилось 28 августа.

С двоюродной сестрой Алиной мы во дворе за столиком ели арбуз и разговаривали. Были слышны выстрелы: нам объяснили, что неподалеку находится учебный полигон. И тут я упала, у меня начались судороги. Потом «скорая» увезла меня в Мелитопольскую центральную районную больницу, где провели трепанацию черепа. Оказалось, я получила пулевое огнестрельное ранение в голову.

— Вы, наверное, не сразу поняли, что это была пуля?

— Когда мы приехали в приемный покой, врачи увидели, что она застряла в черепе… А потом сделали снимок и получили четкое изображение пули калибра 7,62. Несколько дней я пробыла в реанимации и еще месяц в хирургии. Лечение помогал оплатить сельский совет, обо всем заботился сельский голова Андрей Ермоленко. 13 ноября 2014 года в столичном военном госпитале мне закрыли пулевое отверстие в черепе титановой пластиной, опять же благодаря Андрею Витальевичу.

С тех пор у Елены третья группа инвалидности и ограниченная трудоспособность, что лишило ее возможности работать по специальности. По образованию она воспитатель детского дошкольного заведения, но из-за травмы может находиться с детками только неполную неделю — четыре дня — или неполный рабочий день — четыре с половиной часа.

— Мы с сельским головой писали обращения в разные инстанции, а ответы приходили примерно такие: «Вы там разбирайтесь, а потом нам сообщите», — продолжает девушка. — Я обращалась в милицию с ходатайствами, чтобы провели судмедэкспертизу, баллистику. Это все провели, но дело до сих пор не получило логического завершения. Нет никакого решения. Я решила жить дальше и не возвращаться к этому печальному эпизоду. И тут — история повторяется!

«Гуляя с маленькой дочкой во дворе, слышала звуки автоматных очередей»

— Елена, что же случилось шестого июля этого года?

— Это произошло примерно в полдень, — вспоминает Елена. — Мы все находились дома, я гуляла с маленькой дочкой во дворе и слышала звуки автоматных очередей с полигона. Потом зашли в дом, легли отдыхать. Вдруг раздался звук, будто что-то разбилось и посыпалось стекло. Подумали сначала: может, бабушка что-то уронила, она после инсульта, и такое нередко случается. Но, посмотрев во всех комнатах, разбитой тарелки или банки не обнаружили. А чуть позже я зашла в ванную комнату и увидела, что пробиты стекло и пленка, которая оставалась на окне еще с зимы.

Я сразу сообщила об этом сельскому голове. Пулю на тот момент мы еще не нашли, и Андрей Витальевич предположил, что, возможно, кто-то пульнул с дороги из травматического пистолета, а не с полигона. Ведь все считали, что случившееся со мной три года назад — уникальный случай и больше такого не может повториться.

Но позже мы все-таки обнаружили пулю, которая закатилась в узкую щель между стиральной машиной и душевой кабинкой. Я не могла в это поверить, ходила по дому сама не своя. Кстати, незадолго до этого в ванную заходила бабушка…

Я обратилась в полицию. Приехали правоохранители, составили протокол, изъяли пулю такого же калибра, что и в прошлый раз. Побывали и военные, у которых в этот день были учения. Они извинились, заменили стекло, привезли дочке подарки и пообещали помогать.

В субботу сельский голова Андрей Ермоленко сообщил жителям Тамбовки, что на время расследование полигон решено закрыть. Полиция, мол, разбирается, кто вел стрельбы и каким образом пуля перелетела через бруствер (насыпь для защиты от пуль и снарядов. — Авт.).

Насколько я знаю, таких полигонов очень мало. Ну, а поскольку в стране идет война, силовым структурам надо где-то проводить тренировки. Но должна ведь соблюдаться техника безопасности! Должны быть щиты, ограждения, предупреждения!

— Моя работа связана с переселенцами, поэтому мы знакомы с Еленой еще с предыдущего случая, — объясняет руководитель организации «Ресурсный центр «Добродар» Марина Чабан. — Человек пострадал, а виновных так и не нашли. Мы пытались поднять этот вопрос, но нам сказали, что сейчас не время сталкивать лбами переселенцев и военных. В итоге в заключении написали «несчастный случай». Сколько ни обращались к юристам, никто не захотел браться за это дело. Ну, а потом Елена вышла замуж, забеременела и попросила нас не поднимать больше этот вопрос, чтобы не тревожить ее воспоминаниями.

Но местные жители по-прежнему находят пули и в своих огородах, и в садах. Это же ненормально!

«Если вдруг стрельнули вверх и пуля перелетела через земляной вал, мы все превращаемся в мишени»

По словам представителя Тамбовки в Семеновском сельском совете Галины Зуйковой, в последние дни в селе стоит непривычная тишина, хотя обычно днем слышна стрельба.

— Да мы всю жизнь живем рядом с полигоном, но раньше было безопасно, — говорит Галина Зуйкова. — А после ЧП с Леной при этих звуках хочешь не хочешь, а инстинктивно втягиваешь голову в плечи. Страшно ведь. Вон как-то соседка нашла пулю у себя в огороде. Да и возле магазина находили. Насколько я знаю, расстояние по направлению стрельбы до жилой зоны должно быть четыре с половиной километра. А в нашем случае оно меньше трех. И это основное нарушение. Если же еще стрельнули вверх и пуля перелетела через земляной вал, то мы все превращаемся в мишени.

— Мы в прямом смысле работали под обстрелами, — подключается к разговору Валерий Лакийчук, охранник сельского сада, который находится как раз между полигоном и селом. —Стрельба там ведется хаотическая. Стреляют очередями. Раньше за бруствером росли тополя и акации, стволы и кроны деревьев заслоняли село от случайных пуль. Теперь большинство деревьев вырубили на дрова и опасность стала реальной.

В разговоре с сельским головой Семеновского сельсовета Андреем Ермоленко выясняется, что у стрельбища вблизи Тамбовки нет хозяина.

— По документам полигон ничей! — заявляет сельский голова. — Полигон существует с середины 60-х годов. По кадастровой карте Украины он находится на землях Министерства обороны. Но почему Минобороны на сегодняшний день не оформило и не получило акт на постоянное использование этих земель? Виноват кто-то из безалаберных военных чиновников. Ведь этот полигон использовался и раньше, но жалоб от населения не было. Раньше полигон принадлежал полку гражданской обороны. Там был ма­йор Кукушкин — начальник службы вооружения, который отвечал за стрельбище. Он лично присутствовал на всех стрельбах, контролировал соблюдение мер безопасности, не уходил с полигона, пока все не отстреляются и не уберут оружие — будь то милиция, гаишники или старшеклассники.

А сейчас явно было нарушение мер безопасности — стреляли выше бруствера. Причем пули калибром 7,62 долетают до Тамбовки только пулеметные, автоматные 7,62 не долетают.

— Какой же выход в создавшейся ситуации?

— Раньше перед началом стрельб оповещался сельский совет и работники хозяйства. За час до начала стрельб в посадке обязательно проходило оцепление, чтобы не было людей, никто не пас коров. А так как сейчас нет хозяина стрельбища, подобные мероприятия не организовывают. Выход один: необходимо, чтобы полигон передали под охрану расположенной поблизости 56-й бригады. Я предупредил воинскую часть: если кто-то начнет там стрелять, немедленно вызову полицию и сообщу в СБУ.

Выяснением обстоятельств происшествия занимаются представители мелитопольского отдела Военной службы правопорядка и Военная прокуратура Запорожского гарнизона.

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