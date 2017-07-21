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Фронтовая Горловка: по городу прокатилась волна подростковых самоубийств

Пятница, 21 июля, 2017

Местные СМИ не сообщали о самоубийствах среди горловской молодежи. Однако, местные блоггеры утверждают, что случаев суицида было несколько

На ул.Красношапки девочка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с высоты. На звук падения сбежались местные жители и дети, которые гуляли поблизости. По словам очевидцев, некоторое время девочка еще была жива, но когда приехала скорая помощь,  спасать ее уже было поздно.

По словам блогера Егора Воронова, это далеко не первый случай, который никак не освещают информресурсы, подконтрольные «ДНР».

Трибун



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