Убийство Павла Шеремета: правды не знают или не говорят?

Исполняется год с того дня, как Украину потряс взрыв на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в центре Киева. После убийства Павла Шеремета было сделано много заявлений, дано столько же обещаний. Но все, что мы знаем сегодня об обстоятельствах дерзкого преступления, сводится к техническим деталям его исполнения и политическим версиям.

Беспомощность и лукавство

Наиболее полно о событиях и людях, которые могут быть ниточками к причинам трагической гибели Шеремета, рассказано в специальном докладе Комитета по защите журналистов. Авторы исследовали белорусский, российский и украинский периоды жизни журналиста и пришли к выводу, что во власти каждой из этих трех стран у него были враги.

Американский журналист Кристофер Миллер, проводивший основное расследование, ставит в упрек нашим силовикам, с одной стороны, беспомощность, поскольку никто из подозреваемых исполнителей или организаторов убийства не найден и не назван. С другой стороны — лукавство. За год так и не представили ни одного доказательства основной версии преступления.

«С самого начала Украина утверждала, что заказчиками убийства были российские спецслужбы. Однако значительная часть косвенных улик указывает на возможный украинский след, поднимая вопросы о том, почему власти продвигают именно российскую версию и не прячут ли они другие улики в попытках выгородить кого-то из «сильных мира сего», — пишет Кристофер Миллер.

В качестве доказательств утаивания информации автор расследования приводит то, что именно журналисты, а не следователи обнаружили и обнародовали слежку бывшего сотрудника СБУ за Павлом Шереметом. И то, что руководители силовых структур не хотели общаться с участниками независимого расследования либо быть откровенными.

«Когда я попросил более полную информацию у шефа национальной полиции Князева, тот тяжело задышал, указал на часы, сказав, что у него осталось всего 14 минут до конца интервью, и предложил мне задавать более существенные вопросы», — рассказывает Миллер о своей встрече с руководителем Национальной полиции Украины.

Критиковал комбатов-депутатов

В Украине Павел Шеремет не считался оппозиционным журналистом, как ранее в Беларуси и России. Он был сотрудником «Украинской правды» — оплота идей Майдана, а на «Радио Вести» вел передачу больше развлекательного, чем полемического характера. Тем не менее он являлся человеком талантливым, мыслящим и умеющим анализировать. В последнее время, как приходят к выводу авторы исследования, Шеремет стал придерживаться критической позиции к происходящему.

«В своей последней колонке «Украинской правды», опубликованной за три дня до убийства, Шеремет снова придерживался этой критической линии. Он предупреждал украинские власти о том, что «депутаты-комбаты» обладают неконтролируемой властью и что «люди в камуфляже теперь если не выше закона, то по заказу способны парализовать действие любого закона», — пишет Кристофер Миллер.

Также авторы исследования отмечают, что «УП» занималась расследованием коррупции чиновников, в том числе в Администрации президента.

Внутренние разборки?

Но на главный вопрос, какие цели и кто мог преследовать, а затем убить Шеремета, представители Комитета защиты журналистов тоже не дали ответ. Хотя бы в виде версии. Или… не решились озвучить? Странным совпадением выглядит, что приблизительно за две недели до публикации отчета издатель «Бульвара» Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала NewsOne:

- Убийство Павла Шеремета раскрыто, просто о нем не говорят… Это убийство не имеет никакого отношения к Российской Федерации, это внутренние наши разборки.

Тогда слова Дмитрия Гордона остались без комментариев со стороны силовых структур. Не последовали они и после публикации расследования Кристофера Миллера. А в перспективе — выборы. И будет очень гадко, если «дело Шеремета» станет такой же политтехнологией, как «дело Гонгадзе».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Константин Бондаренко, председатель правления Института украинской политики:

- Чтобы использовать убийство Павла Шеремета в политических играх, нужен хоть какой-то результат. В «деле Георгия Гонгадзе» были записи майора Мельниченко, были обличительные заявления. А здесь прошел год — и нет никаких следов. Возможно, со временем мы будем свидетелями того, как в чей-то адрес полетят политические стрелы. Но сейчас «дело Шеремета» — это приговор украинской правоохранительной системе, приговор профессионализму следственного и всего силового аппарата.

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов:

- Убийства журналистов трудно раскрываются во всем мире. Возможно, для этого мало одного года. Но его достаточно, чтобы мы могли убедиться: следствие ведется объективно в целях достижения истины. А когда мы видим, как важные факты появляются в результате журналистских, а не профессиональных расследований, то возникают сомнения, что органы нацелены на плодотворную работу и раскрытие преступления.

Нас вообще тревожит, как плохо раскрываются и преступления, связанные с преследованием, избиением журналистов.

КП в Украине